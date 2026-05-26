После заявления МИД России, пригрозившего Украине ударами по «центрам принятия решений» в Киеве, глава ведомства Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

Лавров сказал, что США и остальным странам, у которых есть представительства в Киеве, рекомендуется провести эвакуацию дипломатического персонала и других граждан.

Посол ЕС в Украине Катерина Матернова назвала заявление МИД России «шедевром лицемерия».

Режим, который годами бомбит жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции, теперь внезапно заговорил о «международном гуманитарном праве» и «Женевских конвенциях». <…> Мы прекрасно понимаем, что это означает. Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Но это не сработает. Евросоюз никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций — это не признак силы. Это признак отчаяния.

На угрозы российского ведомства также ответил МИД Польши, заявивший, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны рассматриваться как недружественные акты. «В связи с этим каждый случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем считать целенаправленным и преднамеренным», — говорится в заявлении.

