Россия пригрозила ударами по «центрам принятия решений» в Киеве

МИД России пригрозил, что Вооруженные силы РФ будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве в ответ на удар по общежитию в аннексированной ЛНР.

МИД призвал иностранцев, в том числе дипломатов, «как можно скорее» уехать из Киева, а жителей города — «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского».

Россия обвиняет Украину в том, что ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по Старобельску в ЛНР. Власти России заявили, что под удар попало общежитие педагогического колледжа, погиб 21 человек. Генштаб ВСУ заявил, что военные в районе Старобельска нанесли удар по штабу российской армии .

Владимир Путин после удара по Старобельску приказал военным подготовить «ответ». Вооруженные силы РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по Киеву, применив в том числе ракеты, выпущенные из комплекса «Орешник». Повреждения получили торговые центры и культурные учреждения. Погибли два человека, ранения получил 81 человек.

