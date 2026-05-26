Глава думского комитета по обороне заявил, что Верховная рада и офис Зеленского — это не «центры принятия решений», по которым угрожает ударить Россия
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» заявил, что ни Верховная рада Украины, ни офис президента не относятся к «центрам принятия решений», по которым Россия угрожает нанести удары.
Во-первых, Верховная рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?
По словам Картаполова, к «центрам принятия решений» можно отнести защищенные пункты управления ВСУ и силовых структур, но «нужно понимать, что они не в центре Киева находятся». «Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения», — добавил Картаполов.
После удара ВСУ по колледжу в Старобельске на аннексированной территории Луганской области МИД России пригрозил, что российские вооруженные силы будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве. Глава МИД Сергей Лавров также призвал США и другие страны эвакуировать дипломатический персонал, находящийся в Киеве. Посол Евросоюза и представители дипломатических миссий европейских стран ответили, что не покинут столицу Украины.