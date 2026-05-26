Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» заявил, что ни Верховная рада Украины, ни офис президента не относятся к «центрам принятия решений», по которым Россия угрожает нанести удары.

Во-первых, Верховная рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?

По словам Картаполова, к «центрам принятия решений» можно отнести защищенные пункты управления ВСУ и силовых структур, но «нужно понимать, что они не в центре Киева находятся». «Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения», — добавил Картаполов.

После удара ВСУ по колледжу в Старобельске на аннексированной территории Луганской области МИД России пригрозил, что российские вооруженные силы будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве. Глава МИД Сергей Лавров также призвал США и другие страны эвакуировать дипломатический персонал, находящийся в Киеве. Посол Евросоюза и представители дипломатических миссий европейских стран ответили, что не покинут столицу Украины.

Читайте также

Что мы знаем об ударе ВСУ по зданию колледжа в Старобельске? Чем для Украины опасен «Орешник»? И какие еще ракеты применили ВС РФ при атаке на Киев? Отдел «Разбор» отвечает на вопросы об очередном витке кровавой эскалации

Читайте также

Что мы знаем об ударе ВСУ по зданию колледжа в Старобельске? Чем для Украины опасен «Орешник»? И какие еще ракеты применили ВС РФ при атаке на Киев? Отдел «Разбор» отвечает на вопросы об очередном витке кровавой эскалации