Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложит список уступок, которые Евросоюз должен потребовать от России в рамках завершения войны с Украиной. Об этом она заявила журналистам в Брюсселе, сообщает Reuters 10 февраля.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским», — сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии пообещала в ближайшие дни предоставить список возможных уступок правительствам стран — членов ЕС. В него войдут требования о возвращении всех украинских детей, вывезенных из страны во время войны, а также ограничение численности российской армии. Более подробно рассказывать о своих предложениях Каллас не стала.

В переговорах о прекращении российско-украинской войны участвуют представители РФ, Украины и США. Известно, что Киев регулярно консультируется с представителями ЕС по вопросу завершения войны, а сами европейские чиновники заявляли, что без их участия мирное соглашение невозможно.

В Евросоюзе считают, что у них есть рычаги давления на Россию. Например, замороженные в европейских странах российские активы на сумму около 210 миллиардов евро (250 миллиардов долларов), которые могут стать частью мирного соглашения.

Большинство европейских стран придерживается политики дипломатической изоляции Москвы с момента вторжения российских войск в Украину в 2022 году. Но в последние месяцы некоторые политики высказывались в поддержку идеи о возобновлении прямых переговоров с Россией.

По данным LʼExpress и Reuters, 3 февраля в Москву на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Что они обсуждали, неизвестно. В Париже не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ о визите Бонна в Москву.

