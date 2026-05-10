Путин назвал «предпочтительным переговорщиком» по Украине бывшего канцлера ФРГ Шредера. В правительстве Германии это предложение отвергли

В правительстве Германии отвергли предложение Владимира Путина о том, чтобы посредником между Россией и Украиной выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, сообщают Reuters, Süddeutsche Zeitung, Spiegel и другие немецкие СМИ со ссылкой на источники.

По словам собеседников изданий, это не выглядит заслуживающим доверия, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий. Первым тестом на надежность могла бы стать готовность Москвы продлить трехдневное перемирие, добавили источники.

Также в правительстве Германии отмечают, что предложение о посредничестве Шредера «вписывается в серию мнимых инициатив» и является частью гибридной стратегии России по разделению Европы.

Накануне вечером, после парада Победы, Путин вышел к журналистам и ответил на их вопросы. В частности, его спросили, остались ли «здравомыслящие политики в Западной Европе, с которым можно вести диалог». «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — сказал на это Путин.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Его называют близким другом Владимира Путина. После отставки он возглавил совет директоров оператора проекта «Северный поток». С сентября 2017-го по май 2022 года Шредер также был председателем совета директоров «Роснефти».

После начала вторжения России в Украину в 2022 году Шредера критиковали за связи с Россией. На этом фоне бывший канцлер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома», куда его выдвинули в феврале 2022 года, а также ушел с поста председателя совета директоров «Роснефти».

Читайте также

«Я думаю, что дело идет к завершению» Путин — о войне с Украиной. Он вышел к журналистам вечером 9 мая. Краткий пересказ его ответов на их вопросы

Читайте также

«Я думаю, что дело идет к завершению» Путин — о войне с Украиной. Он вышел к журналистам вечером 9 мая. Краткий пересказ его ответов на их вопросы