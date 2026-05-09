Президент РФ Владимир Путин вечером 9 мая, спустя несколько часов после парада Победы, вышел к журналистам, чтобы ответить на их вопросы. Мы коротко пересказываем, что он сказал. Это не точные цитаты, но смысл его слов полностью сохранен.

Я думаю, что дело идет к завершению конфликта с Украиной. Господин Зеленский готов провести личную встречу. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает. Можно встретиться и в третьей стране, но для этого должны быть окончательные договоренности. Мирный договор должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Это должна быть окончательная точка. Переговоры — дело России и Украины, но мы не против посреднической помощи США.

А вот что Путин говорил утром — во время парада

«Российский народ может выдержать все» Так считает Путин. В своей речи на параде 9 мая он продолжает воевать с НАТО. Что он сказал — коротко

