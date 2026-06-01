Россия впервые запретила экспорт авиационного керосина

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года, сообщается на сайте кабинета министров.

Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Запрет не распространяется на партии авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры; топливо, используемое воздушными судами в пути следования, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.

РБК 26 мая писало, что правительство обсуждает запрет на экспорт авиационного керосина, а также дизельного топлива. Издание подчеркивало, что правительство ранее неоднократно ограничивало экспорт бензина и дизтоплива, но пока ни разу не вводило запрет на вывоз из страны авиационного керосина. В 2023 году источник «Интерфакса» говорил, что такой запрет рассматривается, но тогда экспорт этого вида топлива не ограничили.

Глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя запрет на экспорт авиационного керосина, заявил, что дефицита этого вида топлива в России нет.

«На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Производство топлива в России сократилось, в том числе, из-за регулярных ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Ранее власти РФ уже ввели запрет на экспорт бензина (действует с 1 апреля по 31 июля). Кроме того, уже действуют выборочные ограничения на экспорт дизельного топлива.

Мировые цены на топливо, в том числе авиационный керосин, выросли из-за остановки движения танкеров по Ормузскому проливу, который Иран закрыл в начале марте. Из-за роста цен и дефицита авиационного керосина крупнейшие европейские авиакомпании были вынуждены пересмотреть расписание полетов и отказаться от некоторых рейсов.

