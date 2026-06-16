The Bell: проблемы с топливом есть в 53 регионах России
В большинстве регионов России наблюдаются те или иные проблемы с топливом, подсчитало издание The Bell.
Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей установлены в 53 регионах России, а также на аннексированных РФ территориях Украины (Крым, самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области).
В 18 регионах страны продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. О похожем лимите сообщалось в аннексированных Севастополе, Крыму, Херсонской и Запорожской областях, самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Из 11 регионов страны поступают сообщения о нехватке топлива на значительной части автозаправочных станциях, но там пока нет ограничений по литражу.
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В мае добыча нефти в России снизилась до минимума за год на фоне усиления атак дронов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.
Как сообщал Reuters в конце мая, из-за ударов почти все крупные объекты нефтяной промышленности в центральной части страны сократили или приостановили работу.
В Крыму топливный кризис начался после ударов ВСУ по бензовозам и грузовым автомобилям, перевозящим топливо на аннексированный полуостров.