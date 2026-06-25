Кремль объяснил лояльным СМИ, как писать о дефиците бензина. Например, надо публиковать побольше фото работающих заправок без очередей

Администрация президента РФ выпустила «рекомендации» для СМИ, как рассказывать о нехватке бензина в стране. Об этом «Медузе» рассказал собеседник в одном из государственных СМИ и подтвердил сотрудник другого СМИ, лояльного власти.

В публикациях о дефиците топлива надо подчеркивать, что руководство страны работает над стабилизацией рынка: власти знают о проблемах и решают их.

В частности, надо обращать внимание, что вице-премьер Александр Новак 23 июня провел совещание, на котором был выработан план действий по обеспечению устойчивости внутреннего топливного рынка, а ФАС было поручено непрерывно отслеживать цены и принимать соответствующие меры. «Государство решает возникшие вызовы — работа идет в ежедневном режиме», — говорится в методичке.

СМИ также «рекомендовано» публиковать фото и видео работающих заправок без очередей.

В последние недели бензиновый кризис, вызванный ударами ВСУ по топливной инфраструктуре, распространился практически на всю Россию — в том числе на Москву и регионы Сибири. Более чем в 20 субъектах федерации власти официально ввели ограничения на продажу бензина, лимиты со своей стороны также устанавливают крупнейшие сети АЗС.

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