Россия попросила у Казахстана продать ей 50 тысяч тонн бензина

Россия ведет переговоры с Казахстаном о покупке около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 для смягчения дефицита на внутреннем рынке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Казахстан, отмечает агентство, является относительно небольшим производителем бензина, поэтому Россия вряд ли сможет рассчитывать на большие поставки.

По данным источника Reuters в Казахстане, страна может передать РФ имеющиеся у нее сейчас излишки бензина в обмен на авиационное топливо.

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