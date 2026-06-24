Авиакомпания «Азимут» сообщила о критической ситуации с авиатопливом в России

В России сложилась критическая ситуация с авиатопливом, выполнение полетов теряет «весь экономический смысл». Об этом говорится в заявлении авиакомпании , которое она направила в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), его приводит профильный телеграм-канал «Авиаторщина».

Компания сообщила, что в начале июня ее основной поставщик авиатоплива заявил о необходимости сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов. Причиной стали «форс-мажорные ситуации на нефтеперерабатывающих заводах» и, соответственно, сокращение объемов авиатоплива на рынке.

В «Азимуте» утверждают, что у альтернативных поставщиков также нет необходимого объема авиатоплива.

Кроме того, одновременно с дефицитом топлива резко выросли цены на него, подчеркивают в авиакомпании. С начала июня цена авиатоплива в российских аэропортах повысилась в среднем на 17%, а, например, в Махачкале стоимость керосина выросла на 64% и достигла 157 тысяч рублей.

В авиакомпании заявили, что в сложившихся условиях выполнение запланированной программы полетов «теряет весь экономический смысл» — как на международных направлениях, так и на внутренних. «Азимут» попросила АЭВТ обратиться в Минэнерго с просьбой принять меры для стабилизации ситуации.

Топливный кризис в России начался в конце мая 2026 года на фоне усиления украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за атак, по данным Reuters, с 15 по 21 июня производство бензина в стране сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем за июнь 2025 года. Ограничения на отпуск топлива для автомобилей введены в центральной России, в Иркутской, Омской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - главном нефтедобывающем регионе России.

Вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным назвал ситуацию на внутреннем рынке «непростой, но контролируемой», а сам дефицит — «периодически возникающими логистическими проблемами в отдельных регионах и на отдельных АЗС».

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