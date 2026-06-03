В Москве и Подмосковье начали вводить лимиты на продажу бензина

Сеть автозаправочных станций ОРТК в московском регионе ограничила продажу бензина, сообщили издания Msk1.ru и «Осторожно, Москва».

Корреспондент Msk1 опубликовал фотографию объявления на АЗС в Троицке — в нем говорится, что с 30 мая и «до дальнейших распоряжений» в одни руки отпускают не более 60 литров бензина и не более 100 литров дизеля.

В офисе компании сообщили, что ограничения ввели по всей сети. Что стало их причиной, неизвестно.

В «Роснефти» и «Татнефти» рассказали изданию, что на их заправках общих ограничений нет, но в зависимости от ситуации лимиты могут появляться на отдельных АЗС. В «Лукойле» заявили, что на дизель ограничений нет, а бензин продают по 100 литров в одни руки. В «Газпроме» в свою очередь сообщили, что в Москве и области действуют ограничения по дизелю и бензину — 100-150 литров в одни руки.

«Фонтанка» 2 июня писала, что с конца мая читатели издания сталкиваются с ограничениями на продажу бензина в Санкт-Петербурге. По данным издания, предупреждения об ограничении отпуска топлива появились на некоторых отдаленных от города заправках. На горячей линии заправок «Киришиавтосервиса» заявили, что на некоторых АЗС «в связи с последними событиями» продажа бензина временно ограничена 50 литрами на один чек.

«Ситуация у нас труднее всего по АИ-95. Он больше всего пострадал в плане производства, в первую очередь в Киришах. А у „Роснефти“ примерно такая же история в Ярославле. Проблема не прямо массовая и глобальная. Да, есть станции, которые остаются без бензина — временно. Но это только какие-то единичные АЗС, непопулярные, с низким уровнем прокачки и в отдаленных районах», — рассказал изданию руководитель крупной нефтебазы под Петербургом.

2 июня стало известно, что в нескольких районах Белгородской и Курской областей стали ограничивать продажу бензина. Так, на заправках «Роснефти» перестали наливать бензин АИ-92 в канистры. Кроме того, ограничения на продажу бензина ввели в самопровозглашенной ЛНР. В связи с увеличением спроса отпуск бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива ограничили 20 литрами в одни руки.

Наиболее острый дефицит топлива в последние дни возник в аннексированном Крыму. Он начался из-за ударов украинских дронов по грузовикам на трассе, соединяющей Крым с Ростовской областью.

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