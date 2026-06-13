В Татарстане (занимает второе место по добыче нефти в России) ограничили продажу бензина. Власти объяснили это борьбой с «искусственным ажиотажем»

Производители топлива в Татарстане ввели лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС.

Пресс-служба правительства республики заявила, что такая мера принята «во избежание искусственного ажиотажа», а также для «обеспечения устойчивой ситуации».

Татарстан занимает второе место в России по добыче нефти (после Ханты-Мансийского автономного округа) и входит в пятерку регионов по объемам переработки. На территории республики находятся несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов.

12 июня Вооруженные силы Украины заявили об успешном ударе беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске.

Украинские военные регулярно наносят удары по объектам российской нефтяной промышленности. В конце мая агентство Reuters сообщало, что из-за атак украинских беспилотников почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство.

На дефицит бензина и дизеля на заправках ранее жаловались жители Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и многих других регионов России. Во многих регионах введены те или иные ограничения на продажу топлива. В частности, сообщалось о лимитах на бензин в крупнейших сетях АЗС в Москве.

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