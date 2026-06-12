Война 1570-й день. Это День России (есть такой праздник). В Нижнекамске дроны попали в многоэтажку и два НПЗ. В Тольятти горит нефтехимический завод

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Татарстан

Украинские беспилотники 12 июня нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Нижнекамске. Генштаб ВСУ утверждает, что речь идет о заводах ТАНЕКО («Татнефть») и ТАИФ-НК. Одними из первых об атаках сообщили украинские мониторинговые телеграм-каналы, но тогда они считали, что одной из целей ударов стал нефтеперерабатывающий завод «Нижнекамскнефтехим» (входит в холдинг «Сибур»). Путаница могла возникнуть из-за того, что завод ТАИФ-НК до конца 1990-х входил в состав «Нижнекамскнефтехима».

Нижнекамск Exilenova+ Нижнекамск Exilenova+

Местные власти напрямую не сообщили, какие предприятия атаковали беспилотники. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил лишь, что предприятия в Закамском регионе, попавшие под удар, «оперативно устраняют последствия». Мэр Нижнекамска Радмир Беляев рассказал о пожаре на одном из «промышленных объектов» города.

Нижнекамск Exilenova+

Во время атаки на Нижнекамск один из беспилотников попал по 12-этажному жилому дому. Там начался пожар, местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Четыре человека были доставлены в больницу, рассказал Беляев. У троих острая реакция на стресс, у четвертого — осколочное ранение нижней челюсти.

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Самарская область

Предприятия региона второй раз за неделю стали целями дронов Украины. В ночь на 10 июня они атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод («Роснефть»), который в итоге приостановил работу. В ночь на 12 июня после украинских ударов загорелся нефтехимический завод «Тольяттикаучук», который ранее Украина уже не раз атаковала.

Тольятти Exilenova+ Пожар на каучуковом заводе в Тольятти Exilenova+

В Генштабе ВСУ атаку объяснили тем, что предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, которые, в частности, используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Мэр Тольятти Илья Сухих рассказал, что «в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения» на одном из промышленных объектов города. Он не уточнил, что это за объект. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Тольятти Exilenova+

Обе атаки произошли в день, когда в российских городах отмечают День России. После удара по Нижнекамску в городе отменили праздничные мероприятия. Всего российские военные в ночь на пятницу сбили над 15 регионами РФ, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря 231 украинский беспилотник, отчиталось Минобороны РФ.

В последние месяцы Украина все чаще наносит удары по российским нефтяным предприятиям и другой инфраструктуре отрасли. В 25 регионах страны, а также в аннексированном Крыму продолжается топливный кризис. При этом география ударов расширяется. Так, 10 июня воздушная тревога впервые была объявлена в Омской области.

Украина

Российские военные ночью 12 июня запустили 117 беспилотников по нескольким областям Украины. Всего Воздушные силы ВСУ сбили над территорией страны 102 дрона разных типов, включая ударные «Шахеды». Повторные атаки были и утром в пятницу.

Сумская область. В результате массированной атаки беспилотников ночью в Шосткинской общине одна сотрудница железнодорожной станции погибла, вторая получила ранения. Утром при артиллерийском обстреле ранения получили еще шесть жителей Сум.

В результате массированной атаки беспилотников ночью в Шосткинской общине одна сотрудница железнодорожной станции погибла, вторая получила ранения. Утром при артиллерийском обстреле ранения получили еще шесть жителей Сум. Николаевская область. Четыре жителя Николаева ранены при атаке «Шахедов» ночью и утром в пятницу.

Четыре жителя Николаева ранены при атаке «Шахедов» ночью и утром в пятницу. Запорожская область. Одна мирная жительница пострадала при ударе беспилотника по торговому центру в Запорожье.

Одна мирная жительница пострадала при ударе беспилотника по торговому центру в Запорожье. Одесская область. Ракета попала в жилой район на юге региона. Два человека получили осколочные ранения.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Игорь (Россия). Я не гражданин России, но я русский и живу в России более 15 лет. После начала войны я мог бы уехать, как и многие в моем окружении. С моим паспортом можно свободно эмигрировать в большинство стран мира. Я принял решение остаться. Не потому что я поддерживаю «деда», не потому что я за то, чтобы убивали жителей соседней страны. Нет. Я остался, потому что мне нравится эта страна. Не тупоголовое руководство, которое решило остаться у власти людоедским способом, а страна. Я изъездил Россию вдоль и поперек. Я обожаю горы Сочи, мне нравится вайб Питера, я люблю суетливую Москву. Самое крутое, что я видел абсолютно в каждом городе, в котором был, — это люди.

Безусловно, война вносит свои коррективы. Я стал сильно избирательнее в своих привычках. Я отказался и отказываюсь от всех проектов, которые так или иначе могут быть связаны с войной.

В моем понимании, если ты находишься в России, ты не обязательно должен быть «зетником». Более того, ты можешь пытаться переубеждать людей, зомбированных путинской пропагандой. Безусловно, нужно быть осторожнее, сроки никто не отменял. Но после простой беседы с более-менее знакомым тебе человеком шанс доноса крайне низок.

Немного математики: если каждый, адекватно понимающий, что происходит, человек сможет переубедить хотя бы одного человека, который подвергся пропаганде, то адекватно понимающих людей станет вдвое больше. А если они переубедят по одному, то еще вдвое. Ведь сила не в репрессивных законах, сила в диалоге.

Люди, общайтесь друг с другом, дискутируйте с теми, кто считает войну специальной операцией. Это действительно важно.

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