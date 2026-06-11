Война 1569-й день. Украина в третий раз за год атакует Афипский НПЗ на Кубани. Европейские лидеры хотят убедить Трампа возобновить переговоры Москвы и Киева

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

На саммите «Большой семерки», который пройдет с 15 по 17 июня, лидеры Франции, Германии и Великобритании хотят использовать встречу с Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские лидеры считают, что ситуация на фронте начала складываться в пользу Украины и это открывает «окно возможностей» для переговоров, которые могли бы выйти за рамки договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в 2025 году.

Кроме того, страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) считают, что сейчас появилась возможность добиться для Европы более значимой роли в переговорах о мире, поскольку под руководством США процесс зашел в тупик, а внимание Вашингтона переключилось на Иран. В итоге переговоры с участием представителей Европы, США, Украины и России могут начаться уже в июле, говорят источники Bloomberg.

Европейские лидеры хотят, чтобы Россия согласилась на прекращение огня по нынешней линии фронта, а также на предоставление Украине надежных гарантий безопасности, включая размещение многонационального контингента. Эти принципы были изложены в совместном заявлении стран, опубликованном 7 июня после визита Владимира Зеленского в Лондон.

Москва отвергает идею прекращения огня для начала переговоров (Владимир Путин в очередной раз подтверждал это, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского во время ПМЭФ), требует от Киева передачи всего Донбасса и не соглашается на миротворческие силы стран НАТО в Украине. Критики идеи новых переговоров с Россией — в том числе некоторые чиновники стран «евротройки» — считают, что в ближайшее время позиция Москвы по этим вопросам вряд ли изменится.

Россия

В ночь на 11 июня Украина атаковала беспилотниками Краснодарский край. Обломки дронов попали в многоквартирный жилой дом в Краснодаре, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Возник пожар. Рядом с домом поврежден бизнес-центр. По предварительной информации, пострадали два человека. Еще один пострадавший есть в Северском районе Краснодарского края, где повреждены частные дома.

Meduza

Краснодарский край Exilenova+ Краснодарский край, жилой дом Exilenova+

Жилой дом в Краснодаре, поврежденный при атаке украинских беспилотников Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В результате атаки беспилотников также начался пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, который находится в Северском районе. К утру огонь потушили, пострадавших нет, заявили в оперштабе региона. В самом поселке Афипском обломки дронов упали на территории четырех домовладений. Там введен режим чрезвычайном ситуации.

Meduza

Афипский НПЗ — один из крупнейших на юге России, основной вид его продукции — дизельное топливо. Также он выпускает бензин и авиатопливо. Профильное издание «Нефть и Капитал» подсчитало, что с 2023 года беспилотники атаковали Афипский НПЗ не менее 12 раз. Только в 2026 году завод уже трижды подвергался крупным атакам.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алиса. На пятый год я неизменно убеждена в одном — на войне нет правых и виноватых. Ни один мирный человек, будь то русский, украинец, зетник или пацифист, не заслуживает быть убитым во имя непонятных целей людей, которым наплевать на все, кроме своего ничтожного раненого эго. Мне больно читать письма, в которых люди злорадствуют: вот, мол, наконец-то россияне получают по заслугам.

Нет. Не получаем.

Никто не заслуживает войны, а люди, развязавшие ее, ничем не лучше неразумных трехлеток в песочнице, меряющихся, у кого, извините, писюн длиннее.

Пусть все это уже закончится. Я уже даже не хочу, чтобы было «как раньше». Хочу, чтобы было уже хоть как-нибудь, лишь бы без войны.

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о чем мы писали накануне

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