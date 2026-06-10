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Украина в ночь на 10 июня нанесла массированный удар дронами и ракетами по целям в России. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты над 19 российскими регионами и аннексированным Крымом. Тревогу объявляли во всех шести регионах Уральского федерального округа и впервые за время войны — в Омской области.

Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, пострадали три человека — двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, третий получил легкие ранения. Телеграм-канал Astra, изучивший фото и видео с места удара, пишет, что Украина атаковала предприятие «ВНИИР-Прогресс». Этот завод производит навигационные модули «Комета» для беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Он уже не раз подвергался атакам — по нему били, например, в ноябре 2025 года и в начале мая 2026-го.

Предполагаемый прилет ракеты «Фламинго» Канал Владимира Зеленского в Telegram

Чебоксары Канал Владимира Зеленского в Telegram Чебоксары, «ВНИИР-Прогресс» Канал Владимира Зеленского в Telegram

Чебоксары Exilenova+

В Самарской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Он добавил, что на нескольких промышленных предприятиях есть повреждения, но деталей не привел. Astra пишет, что в результате атаки загорелся Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит «Роснефти». Это один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, он специализируется на выпуске бензина и дизельного топлива высшего экологического стандарта.

Самара Exilenova+

Пожар на Куйбышевском НПЗ Exilenova+

Куйбышевский НПЗ Канал Владимира Зеленского в Telegram

Во Владимирской области, как сообщил губернатор Александр Авдеев, в результате атаки украинских дронов загорелись два объекта в Камешковском и Александровском округах (какие именно, Авдеев не уточнил). Пострадавших нет. Astra, а также украинский телеграм-канал Exilenova+ пишут, что были атакованы нефтеперекачивающие станции Второво и Лобково. Они входят в структуру «Транснефти» и обеспечивают топливом в том числе столичный регион.

Владимир Supernova+

В Севастополе в результате атаки украинского беспилотника повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.г», сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

Панораму создал в начале XX века художник Франц Рубо. Сюжетом он выбрал день отражения штурма Малахова кургана 6 июня 1855 года. В 1942 году здание панорамы загорелось в результате налета немецкой авиации и артиллерийского обстрела. Треть полотна была уничтожена, две трети вывезли, разрезав на части. Позже картину воссоздали советские художники.

Развожаев утром 10 июня заявил, что панорама Франца Рубо «практически уничтожена» в результате ночной атаки украинских дронов. Однако в Музее обороны Севастополя уточнили, что сохранившиеся фрагменты оригинального полотна не пострадали — они хранятся в других помещениях. В здании панорамы находится полотно, написанное советскими художниками. Оценить степень его повреждения сотрудники музея смогут после экспертизы.

В связи с «оперативной обстановкой», как сообщили в музее, в городе отменено праздничное мероприятие, посвященное 243-летию Севастополя. Его планировалось провести 14 июня на Малаховом кургане.

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Владимир Зеленский заявил после массированного удара ракет и дронов, что Украина продолжает «применять дальнобойные санкции» против российских военных объектов и нефтяной отрасли. По его словам, до Чебоксар долетели украинские ракеты FP-5 «Фламинго». Расстояние от Чебоксар до украинской границы — не менее 1000 километров по прямой.

В результате украинских атак были поражены Куйбышевский НПЗ в Самарской области и два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирской области, добавил Зеленский.

Минобороны России сообщило, что в течение суток силы ПВО сбили четыре крылатых ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Наташа (Екатеринбург). Дорогие читатели «Медузы», пожалуйста, держитесь. Мне невероятно повезло — никто (!), исключая нескольких бывших коллег, не поддерживает войну, а мой круг общения был очень широким.

Я работала в школе, ушла два года назад, хотя никаких «Разговоров о важном» в нашей школе не было — классные руководители просто вели обычные классные часы, где обсуждали учебу и мероприятия. Давление на школу, конечно, ощущалось — то требовали фотографии с каких-то патриотических мероприятий, то участие в патриотических же конкурсах и так далее. Сейчас, как мне рассказывают, этого становится все больше и больше.

Меня сейчас кидает от надежды к безысходности. То кажется, что скоро убийства прекратятся, российский режим сменится, что-то произойдет, а то — что войне нет конца, полицейский произвол в нашей стране становится все сильнее.

Но война идет уже очень долго, изменения неизбежны — правда, для жителей России они могут оказаться не к лучшему. Но нас много — тех, кто читает «Медузу», тех, кто против войны и насилия. Берегите себя!

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