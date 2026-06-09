Война 1567-й день. Зеленский предложил использовать деньги Абрамовича от продажи «Челси» (они заморожены уже четыре года) на закупку средств ПВО для Украины

Дым после украинского удара по Белгороду. 8 июня 2026 года Emil Leegunov / Anadolu / Getty Images

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Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопрос об использовании 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian.

Зеленский заявил, что часть этих денег могла бы быть использована для закупки ракет для ПВО, чтобы лучше защитить энергетическую инфраструктуру Украины от российских ударов.

«Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Россия начала эту войну — почему бы не использовать российские деньги?» — сказал Зеленский. По его словам, Стармер заявил, что сейчас правительство Великобритании прилагает «все усилия», чтобы деньги Абрамовича были использованы, но назвал это «сложным моментом».

Президент Украины также сказал, что в шутку поднимал этот вопрос и на недавней встрече с самим Абрамовичем. «[Когда он приехал,] он не привез эти деньги. Я сказал: нам нужны ваши деньги», — рассказал Зеленский.

Российский бизнесмен приезжал в Киев в мае. Как рассказывал сам Зеленский, Абрамович привез некое личное «сообщение» из Москвы. В ответ президент Украины передал через него послание президенту РФ Владимиру Путину — по словам Зеленского, он дал понять, что не уступит России Донбасс. Путин, в свою очередь, говорил, что Зеленский просил о личной встрече.

Роман Абрамович в марте 2022 года попал под санкции Великобритании, все его активы — в том числе принадлежавший бизнесмену клуб «Челси» — были заморожены. Власти страны, однако, в качестве исключения разрешили бизнесмену продать клуб — при условии, что 2,4 миллиарда фунтов от продажи будут переданы гуманитарным организациям, помогающим пострадавшим от войны.

Средства были направлены на специальный банковский счет и заморожены. Однако у правительства Великобритании и Абрамовича возникли разногласия, по поводу того, как именно использовать эти деньги.

Власти страны настаивали, что эти деньги должны быть использованы на гуманитарную помощь в самой Украине, в то время как Абрамович заявлял, что поддержку за счет средств должны получить «все жертвы войны», подразумевая, что часть может быть направлена в Россию.

Помимо этого, Абрамович требовал прекратить расследования в отношении него и разблокировать другие его активы. Из-за отказа бизнесмена подписывать согласие на передачу средств в 2025 году власти Великобритании пригрозили ему судом. Иск так и не был подан.

Война в фотографиях. Запорожье

Утром 8 июня российские военные атаковали город Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов взорвался в спальном районе города рядом с остановкой общественного транспорта. В результате погибли два человека, еще 24, в том числе шестеро детей, получили ранения.

Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимная читательница (Москва). Мой папа — москвич, вернее, бывший москвич. Закончил московскую консерваторию, работал в Москве. Но потом, так случилось, после смерти моей мамы еще при Советском Союзе он, женившись второй раз, оказался в Киеве. А я так и осталась в Москве. Я ездила к папе в Киев. Всего лишь одна ночь на поезде с Киевского вокзала. Прекрасные люди всегда попадались в купе и туда, и обратно.

А потом вдруг мы в разных государствах… Мы стали видеться реже, у меня своя большая семья. Всегда говорила — успею, точно в следующем году приеду к папе. А потом вдруг перестали ходить поезда, летать самолеты. Я думала, что самое страшное — ковид, а нет.

После февраля 2022 года я стала звонить папе каждый день, спрашивала, убеждала себя и его, что мы обязательно встретимся, просила его держаться, но в конце 2025 года папы не стало. Я так и не смогла с ним увидеться.

Мне очень жалко людей и там, и здесь. Простых людей, погибающих и страдающих каждый день. И я молюсь каждый день, чтобы у всех было мирное небо над головой, которого нам желали бабушки и дедушки, прошедшие Великую Отечественную. А мы, тогдашние дети, не понимали и не ценили это мирное небо, а иногда даже раздражались от этого бесконечного и повторяющегося пожелания.

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