«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Главе офиса президента Украины Кириллу Буданову по итогам закрытых переговоров в Варшаве удалось не допустить развития «худшего сценария» в двусторонних отношениях с Польшей, пишет сегодня «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

В конце мая между Варшавой и Киевом возник дипломатический конфликт. Поводом стало то, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» почетное наименование «имени героев УПА».

Украинская повстанческая армия (УПА) в годы Второй мировой войны вела вооруженную борьбу за создание независимого украинского государства на землях, населенных этническими украинцами. Противниками УПА были оккупационные власти нацистской Германии, советские партизаны (после деоккупации Украины — власти СССР) и польское вооруженное подполье. Помимо диверсий и участия в боевых действиях бойцы УПА проводили этнические чистки среди гражданского населения. Наиболее известным таким эпизодом является Волынская резня — в 1943 году за несколько месяцев на территории Волыни (историческая область на стыке современных Украины, Польши и Беларуси) были убиты более 50 тысяч мирных жителей, в подавляющем большинстве — этнических поляков. В современной Польше Волынская резня официально считается геноцидом польского населения. В современной Украине на фоне войны с Россией УПА в первую очередь рассматривается как символ борьбы за независимость.

Решение Зеленского вызвало резкую реакцию в Польше. МИД страны вызвал украинского посла, а президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что рассматривает возможность лишить Зеленского высшей государственной награды страны. «Я оцениваю этот шаг очень критично, и он демонстрирует неготовность Киева к вступлению в ЕС», — говорил президент Польши.

Правые партии Польши требовали заблокировать процесс вступления Украины в ЕС, а также сократить Киеву военную помощь. В Люблине — крупнейшем польском городе вблизи границы — со здания ратуши сняли украинский флаг, висевший там в знак солидарности с 2022 года.

В МИД Украины заверяли, что указ Зеленского нельзя рассматривать как антипольский. «Борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков», — говорил 29 мая пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

На фоне скандала Буданов 5-6 июня совершил ранее не анонсировавшийся визит в Польшу. Премьер-министр Дональд Туск, комментируя приезд Буданова, подчеркивал, что власти Украины должны сами найти решение «абсолютно ненужного конфликта», потому что «сами создали эту проблему».

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи с Будановым заявил, что память о жертвах Волыни «не подлежит обсуждению». Он подчеркнул, что «четко изложил ожидания Польши» по поводу названия подразделения имени героев УПА.

Буданов официальных заявлений по итогам визита не делал. «РБК-Украина» пишет, что главе офиса Зеленского в ходе переговоров удалось сгладить конфликт.

«В результате работы руководителя офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно, с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам», — рассказал источник издания в офисе президента.

Собеседник «РБК-Украина» отметил, что на переговорах «речь шла о значительно более сложных вещах, чем вопрос наград», и подчеркнул, что Киев настроен конструктивно, но готов «реагировать на неконструктивные шаги, отстаивая собственные государственные интересы и идентичность». Какой-либо конкретики он не привел. Будет ли в итоге изменено название подразделения имени героев УПА, пока неясно.

Мы знаем, что все устали от призывов о помощи и боятся действовать, потому что каждый день появляются новые запреты и способы давления. Но еще мы знаем, что людям, оказавшимся в российских тюрьмах из-за их антивоенной позиции, политических взглядов или просто по нелепой случайности, по-прежнему нужна помощь. Даже так — помощь ОЧЕНЬ нужна им самим и их близким. Пожалуйста, не оставляйте их одних.

Сидеть в российской тюрьме не только страшно, но и дорого. Ваш донат (лучше ежемесячный) позволит кому-то увидеться с родными, получить необходимые продукты и вещи, сохранить здоровье. Присоединяйтесь к неделе поддержки политзаключенных — все способы помочь собраны тут!

Война в фотографиях. Новороссийск

Украинские беспилотники сегодня ночью нанесли удар по нефтеналивному комплексу «Шесхарис» в Новороссийске — конечной точке магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае, откуда она морем отправляется на экспорт. На предприятии начался пожар, дым от которого виден по всему городу.

«Шесхарис» за последние несколько месяцев был атакован как минимум трижды. В последний раз беспилотники били по нему 22 мая.

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ирина (Зеленоград). У меня остались двоякие ощущения от атаки БПЛА на Зеленоград 17 мая […]. Я дружу с ребятами из Киева и Луганска. Мы ровесники, познакомились в компьютерных играх. Я давно слышала от них истории о прилетах: например, моему другу осколком пробило компьютер.

Когда я впервые услышала, как сбивают беспилотники в Зеленограде (в 2025 году), у меня началась паника. Тряслись руки и ноги. Я понимала по звуку, что взрывы далеко, но мне все равно было страшно. В голове крутилась мысль: как так, риск смерти просто так, которого можно было бы избежать, если бы не начинали эту войну.

Потом я поняла, что люди в Украине и в прифронтовых областях России живут так ежедневно […]. С тех пор уже больше года я не могу перестать думать о войне: о том, сколько людей погибло, о том, что всего этого можно было избежать, о том, что в России почти невозможно открыто выступить против войны.

Вечером перед атакой 17 мая я смотрела видео о Мариуполе: о том, как украинцев убивали, как разрушали их дома, как людей хоронили во дворах, как они жили в подвалах без света и воды. Я думала о том, как люди могут закрывать глаза на войну, когда обычные люди — не «нацисты», не «бандеровцы», а просто люди — по вине нашей армии и нашего правительства оказываются в нечеловеческих условиях и пытаются выжить.

С этой мыслью я легла спать. А через несколько часов проснулась от того, что у меня трясется дом. Первый час мне было страшно. Я даже ушла в ванную. Потом усталость взяла свое, и я вернулась в кровать. Все это время я читала городской чат, чтобы понимать, что происходит. Люди были шокированы.

И хотя мне самой было страшно за свою жизнь, я поймала себя на странном чувстве. Это была не радость и не желание зла. Скорее горькое ощущение: теперь хотя бы на какое-то время люди вокруг не смогут закрыть глаза на войну — так же, как я не могла закрыть глаза весь этот год.

Это очень тяжелое и противоречивое чувство. Я не желаю никому зла. Я хочу только, чтобы люди поняли: война — это ужас. И чтобы она наконец закончилась.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Читайте также

Война 1565-й день. Украина обвиняет Россию в ударе по хранилищу с ядерным топливом в Чернобыле. Киев обратился в МАГАТЭ

Читайте также

Война 1565-й день. Украина обвиняет Россию в ударе по хранилищу с ядерным топливом в Чернобыле. Киев обратился в МАГАТЭ

«Медуза»