Война 1565-й день. Украина обвиняет Россию в ударе по хранилищу с ядерным топливом в Чернобыле. Киев обратился в МАГАТЭ

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Украина

В ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в украинской компании «Энергоатом».

Повреждено здание приема контейнеров с топливом. Отработанное ядерное топливо там не хранилось. После удара произошел пожар; его площадь составила 40 квадратных метров. Возгорание потушили, среди персонала пострадавших нет.

Генеральний штаб ЗСУ

В «Энергоатоме» заявили, что радиационный фон на территории объекта остается в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «сознательно» ударила по объекту «чрезвычайно критической инфраструктуры». «На сегодняшний день нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно превышена даже и без того заоблачная российская наглость. Украинские спасатели потушили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги со стороны мира, чтобы россияне почувствовали, что их террористическая война — удар по самой России», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Украина проинформировала об ударе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В сообщении организации говорится, что здание получило значительный ущерб; от ударной волны пострадали также близлежащие строения. В ближайшее время эксперты МАГАТЭ посетят хранилище. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что инцидент вызывает глубокую озабоченность, так как произошел на объекте, где всего в нескольких метрах хранится большое количество ядерного материала.

Россия пока не комментировала эти заявления.

В последнее время Москва обвиняла ВСУ в атаках по территории Запорожской АЭС. 30 мая «Росатом» заявил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока станции. Основное оборудование не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра. Приехавшие на станцию эксперты МАГАТЭ зафиксировали «повреждение металлического люка доступа, расположенного на одном из верхних уровней здания, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволоконного кабеля на земле». В ВСУ отрицают, что наносили удар по Запорожской АЭС.

Война в фотографиях. Каховская ГЭС через три года после разрушения

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области в результате взрыва разрушилась плотина Каховской гидроэлектростанции. Накануне третьей годовщины катастрофы, Украинская природоохранная группа провела очередную экспедицию на территории бывшего водохранилища. Уже третий год его дно зарастает лесами, формируя новую экосистему. «Мы можем работать на отдельных участках у берега, хотя сама территория огромна — две тысячи квадратных километров. Скорее всего, самое интересное как раз дальше, куда мы не можем попасть (эта территория находится под контролем России — прим. «Медузы). Поэтому все наши выводы очень занижены, а на самом деле все гораздо интереснее», — рассказал участник экспедиции эколог Алексей Василюк.

По словам ученых, территория бывшего водохранилища превратилась в дом для огромного количества птиц и насекомых.

«Я нигде не слышал такого количества соловьев одновременно. Это может быть фишкой этой территории — самый большой в Европе лес соловьев. Деревья продолжают расти в высоту и набирать объем, а меньше их не становится. Мы брали пробы почвы — она очень богата органикой, хотя и сильно загрязнена тяжелыми металлами», — заявил эколог.

Дно Каховского водохранилища в мае 2026 года Українська Природоохоронна Група — UNCG

По словам члена правления Украинской природоохранной группы Ивана Моисеенко, в первые два года после разрушения станции эту территорию нельзя было назвать лесом, так как деревья не достигали высоты пяти метров: «И вот в 2025 году средняя высота ивовых зарослей стала выше пяти метров, а некоторые ивы — выше семи метров. То есть начиная с 2025 года можно называть заросли деревьев на дне Каховского водохранилища лесом».

Он добавил, что сейчас на дне водохранилища растут уже около 400 видов растений.

Українська Природоохоронна Група

Как эта территория выглядела раньше

Дно Каховского водохранилища в 2024 году Meduza

Пляжные зонтики на берегу Каховского водохранилища в селе Нововоронцовка Херсонской области в начале июня 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Так выглядели места, откуда ушла вода через несколько дней после трагедии в 2023 году Narciso Contreras / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

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Война глазами читателей «Медузы»

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Александра (Будапешт). За границу я уехала недавно, буквально пять месяцев назад, так что душой все еще там, в России. Мне кажется, я все еще не осознала этого, но моим близким тоже может грозить опасность из-за дронов: моей матери и сестре, родителям мужа. Читаю новости о погибших и пока ничего не чувствую, хотя умом понимаю, что надо бы.

По настроениям слежу через состояние матери: она у меня в высшей степени внушаемая, смотрит телевизор и читает ватные каналы. Что там — то и у нее в голове. Долгое время она свысока посмеивалась и говорила, что мы с мужем обязательно вернемся в Россию и будем еще жалеть, что уезжали. А недавно я ей сказала опять что-то вроде «извини, в России жить не хотим, тут опасно», а она только ответила: «Что тут сказать, ты права».

К сожалению, большинство таких людей, хотя и разочаровались во власти, все еще думают, что просто воевать надо в полную силу, верят, что «коллективный Запад» хочет уничтожить Россию. Не знаю, когда они поймут и поймут ли, что они сами себя уничтожают.

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