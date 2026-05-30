«Росатом» обвинил украинских военных в ударе дроном по машинному залу Запорожской АЭС

«Росатом» заявил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. «В результате удара произошел взрыв. Основное оборудование не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра», — утверждает российская компания.

Дрон, подчеркивается в заявлении, управлялся по оптоволокну, что «полностью исключает версию якобы случайного попадания».

По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, «это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала».

Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они-то в полной безопасности.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. Российские военные захватили ее 4 марта 2022 года. Последние несколько лет АЭС не производит электроэнергию — работают только системы, необходимые для охлаждения реакторов.

Из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга, Запорожская АЭС неоднократно оказывалась отключена от внешних источников энергии. Основную линию электроснабжения станции не удается отремонтировать с 2025 года, так как для этого нужно, чтобы в районе станции действовал режим прекращения огня.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 мая заявил, что накануне на Запорожской АЭС в течение примерно 12 часов отсутствовали стационарная телефонная связь и доступ в интернет. Причина отключения связи со станцией на самый долгий с начала большой войны период неизвестна. DW отмечает, что это может быть связано с обстрелами Энергодара.

«Город-призрак, управляемый насилием и страхом» Энергодар — четвертый год под оккупацией и тотальным контролем России. Некоторые пропавшие там люди так и не нашлись, а украинским детям в школах прививают кремлевский «патриотизм»

