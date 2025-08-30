Запорожская атомная электростанция в Энергодаре — фото сделано во время пресс-тура, организованного Минобороны России. 15 июня 2023 года Sergei Ilnitsky / EPA / Scanpix / LETA

До полномасштабной войны Энергодар обеспечивал электричеством всю Украину и был благоустроенным городом для работников Запорожской атомной электростанции и их семей. Российские войска оккупировали его в начале вторжения, и спустя три с половиной года Энергодар превратился в «город-призрак, управляемый насилием и страхом». Об этом в своем материале пишет агентство Reuters, журналисты которого поговорили как с бывшими, так и нынешними местными жителями и чиновниками. Сейчас город полностью контролируется российскими военными, которые могут в любой момент прийти с обыском к каждому, кто живет в Энергодаре. После прихода армии России некоторые жители города просто исчезли — часть из них потом оказались в российских колониях, других так и не нашли. Украинские дети, оставшиеся в городе, ходят в школы — там их учат по российской программе и прививают «патриотизм» и лояльность по отношению к России и Владимиру Путину.

Население довоенного Энергодара составляло больше 50 тысяч человек. В марте 2022 года, после того как город был захвачен российскими войсками, многие местные жители бежали — некоторые с минимумом вещей. Сейчас в Энергодаре, по данным оккупационной администрации, проживают 22 тысячи человек, и город, как пишет Reuters, стал «тенью самого себя».

Почти все аспекты жизни в нынешнем Энергодаре контролируют российские правоохранительные органы и энергетическая компания «Росатом», под управление которой после оккупации перешла Запорожская АЭС. Именно ее работники одними из первых ощутили на себе смену власти. Олег Дударь, бывший управляющий ЗАЭС, рассказывает, что работников его отдела, сопротивлявшихся оккупации, задерживали и затем отпускали «с переломанными ребрами и конечностями и порезанными сухожилиями на руках и ногах». Жители города говорят, что следующими жертвами оккупационных властей стали те, кто отказывался подписывать контракты с «Росатомом».

Запорожская атомная электростанция, расположенная в Энергодаре, стала одной из первых целей российской армии во время вторжения в Украину в 2022 году. До этого оператором станции был украинский «Энергоатом». Он же им и остается — однако фактически с тех пор, как Энергодар занят российскими войсками, работу станции не контролирует. Все шесть реакторов станции с 2024 года находятся в состоянии «холодного останова». Перспективы ЗАЭС пока неясны. В начале 2025 года, после возвращения Дональда Трампа на пост президента, появились сообщения о том, что США предлагают Украине «американское владение» атомными станциями, которое стало бы для них «лучшей защитой». Владимир Зеленский, впрочем, заявил, что не обсуждал с Трампом возможность передачи Запорожской АЭС и других украинских станций в собственность США. The New York Times писала, что Россия планирует подключить ЗАЭС к своей энергосистеме и строит линии электропередачи на оккупированной части Украины, но официально о таких планах российское правительство не объявляло.

Наталия и Евгений, которым сейчас 69 и 70 лет, приехали в Энергодар еще в конце 1970-х годов. Они работали в музыкальной школе Энергодара, но формально были трудоустроены на ЗАЭС. В оккупации Наталия и Евгений прожили почти три года. За это время, по их словам, к ним неоднократно приходили полицейские и сотрудники ФСБ, которые заставляли их открывать дома бежавших из города соседей, спрашивая, куда те уехали и кто работал на станции. В январе 2025 года Наталия и Евгений тоже уехали из Энергодара. По их словам, им повезло, что они были музыкальными работниками: сотрудников ЗАЭС на блокпостах разворачивали российские военные.

Некоторые жители Энергодара после прихода российской армии просто исчезли. В сентябре 2022 года задержали работавшего на ЗАЭС Алексея Бражника. В последний раз его видели в феврале 2023 года — на видео, в котором российские военные рассказывали, что Бражник депортирован на украинскую территорию. Однако его жена Светлана до сих пор не знает, где он находится. В 2024 году она услышала от освобожденных украинских заключенных, что ее муж может находиться в колонии в Таганроге Ростовской области. Еще двое работников ЗАЭС, о которых известно Reuters, получили в России многолетние сроки. По данным украинского мэра Энергодара в изгнании, в российском заключении удерживаются как минимум 24 мирных жителя, включая 13 сотрудников атомной станции.

Последнее видео с работником ЗАЭС Алексеем Бражником, пропавшим после оккупации Энергодара, на телефоне его жены Светланы Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Оккупационная администрация Энергодара и «Росатом» отрицали факты пыток или принуждения местных жителей и работников станции. В ответ на запрос Reuters в «Росатоме» заявили, что «подобные инсинуации» являются частью «целенаправленной кампании по дискредитации России».

Сильнее всего, пишет Reuters, тотальный российский контроль проявляется в школах — и во влиянии на оставшихся в городе украинских детей, которым прививают «патриотизм и лояльность по отношению к России». Так, школьники в Энергодаре отмечают российские праздники, включая день аннексии Крыма, и вступают в российские государственные молодежные организации. Некоторые родители рассказали Reuters, что пытались организовать для своих детей занятия дома, но из-за нестабильного интернета и запрета онлайн-уроков по украинской программе избежать перехода на российскую систему образования практически невозможно.

Подростки на улицах Энергодара. 27 сентября 2024 года Константин Михалчевский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

15-летний Марк Комаров рассказывает, что российское давление в городе было огромным. За три года оккупации к нему и его бабушке, с которой он жил, трижды приходили российские военные и сотрудники ФСБ — они интересовались, почему Марк не записан в местную школу. Во время последнего визита ему пригрозили отправкой в детский дом (как поясняет Reuters, родители подростка были лишены прав из-за проблем с алкоголем и наркотиками). В 2024 году Марка вывезла из Энергодара организация Save Ukraine, координирующая эвакуацию украинских детей с оккупированных территорий. Его бабушка осталась там.

Марк Комаров Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA Владимир Суханов Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

В 2023 году Росэнергоатом, «дочка» «Росатома», начал организовывать летнюю практику для энергодарских старшеклассников — им оплачивают обучение, жилье и транспорт, чтобы подготовить к поступлению в три университета, специализирующиеся на ядерной отрасли. В мае школы Энергодара запланировали «Атомный урок», на котором обсуждались технологии и карьерные возможности в «Росатоме».

Те, кому удалось уехать из Энергодара после прихода российских войск, живут в подвешенном состоянии. Владимир Суханов, тренер по шахматам, покинул Энергодар в августе 2022 года, взяв с собой одну сумку с одеждой. Сейчас он снимает квартиру в городе Запорожье, остающемся под контролем Украины. В Энергодаре Суханов жил 30 лет. Он переехал туда из Москвы — после августовского путча 1991 года, во время которого Суханов был среди защитников Белого дома. Один из трех погибших тогда молодых людей, Илья Кричевский, был его учеником. Суханов еще тогда запомнил имя российского офицера, который руководил подразделением, подавлявшим протесты. Позже он его отдали под суд, но затем отпустили — его звали Сергей Суровикин. Он же командовал российскими войсками во время вторжения в Украину в 2022 году.

49-летний Владимир работал в Энергодарском водоканале и ремонтировал семейный дом в селе Нововодяное, планируя в будущем передать его сыну. Через несколько месяцев после российского вторжения Владимир вместе с сыном эвакуировался в Запорожье, но уже в 2023 году пошел в ВСУ, а сына отправил обратно в Энергодар к бывшей жене — как и многие тогда, он думал, что Украине удастся быстро оттеснить российские силы. В сентябре 2024 года Владимир получил ранение и лишился глаза. После этого он демобилизовался и теперь живет в доме родственника под Запорожьем. Его сын, которому уже 12 лет, остается в Энергодаре и учится по российской программе. Владимир говорит, что пока не заметил у мальчика антиукраинских взглядов, но опасается, что это изменится. По его словам, сын постоянно спрашивает отца, когда тот вернется.

Относительно жизни в Энергодаре есть и другие мнения. Reuters приводит слова анонимного местного жителя, который все еще находится в городе. Он говорит, что, хотя некоторые изначально и были недовольны оккупацией, сейчас гражданские лица получают гуманитарную помощь и пенсии. Единственным нарушением спокойствия он называет украинские обстрелы.

Сгоревшие после обстрела автомобили на улицах Энергодара. 14 ноября 2024 года Константин Михалчевский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Вместо украинцев в Энергодар теперь приезжают россияне — в частности, специалисты-ядерщики. Один из нынешних сотрудников ЗАЭС рассказал, что его перевели сюда с ядерного объекта в Мурманске. Еще один из «новых жителей» Энергодара, Евгений, специалист по энергетике с юга России, приехал, когда его компания подписала трехлетний контракт с местной теплоэлектростанцией. Он говорит, что военная полиция патрулирует город с автоматами, «но никому не мешает». По словам Евгения, днем Энергодар выглядит как обычно, но ночью превращается в город-призрак. «Ясно, что многие жители, так сказать, покинули город. Город пустой», — говорит он.

