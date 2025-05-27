The New York Times: Россия планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме

Россия строит линии электропередачи на оккупированной части Украины, чтобы, предположительно, подключить к своей энергосистеме Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на доклад Greenpeace.

О строительстве линий электропередачи свидетельствуют опубликованные в отчете спутниковые снимки. С начала февраля 2025 года Россия возвела более 80 километров линий электропередачи между оккупированными Мариуполем и Бердянском вдоль побережья Азовского моря.

По оценке Greenpeace, цель строительства — связать новые линии с крупной подстанцией недалеко от Мариуполя, которая соединена с Запорожской АЭС, находящейся в 225 километрах от нее.

Точные планы Москвы остаются неясными, отмечает The New York Times. Возникают вопросы, планирует ли Россия возобновлять работу АЭС после войны или хочет сделать это в условиях продолжения боевых действий. По мнению экспертов, России потребуется построить еще несколько ЛЭП, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме.

Специалист Greenpeace по ядерной энергетике Шон Берни называет спутниковые снимки первым подтверждением планов президента РФ Владимира Путина по перезапуску Запорожской АЭС.

The New York Times отмечает, что это может стать первым случаем, когда одна страна захватывает ядерный объект другой страны, а затем использует его для собственных энергетических нужд. И это, добавляет газета, будет противоречить недавним усилиям администрации президента США Дональда Трампа обсудить судьбу станции в рамках мирных переговоров.

Российские военные захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Согласно мирному плану, разработанному администрацией Дональда Трампа, Украина вернет себе контроль над Запорожской атомной электростанцией, но управлять ей будут США. Электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не получала от США предложение о передаче управления Запорожской атомной электростанцией, а если и получит — то объяснит, что передать контроль невозможно.

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