«АЭС в надежных руках». Лавров заявил, что Россия откажется передать Запорожскую АЭС под управление США

Россия не получала от США предложение о передаче управления Запорожской атомной электростанцией, а если получит — объяснит, что передать контроль невозможно, заявил в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров. Перевод беседы на русский язык опубликован на сайте ведомства.

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“, под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», — заявил Лавров.

Так он ответил на вопрос, согласна ли России с публичными заявлениями США о том, что Вашингтон и Киев должны вместе управлять ЗАЭС в интересах большей безопасности.

Лавров добавил, что «АЭС в надежных руках». При этом он обвинил Украину в «постоянных попытках атаковать станцию и создать ядерную катастрофу». С такими же обвинениями Украина выступает в адрес России.

Российские военные захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В марте Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что «американское владение» атомными электростанциями было бы «лучшей защитой» для них. Зеленский отмечал, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.

В апреле западные СМИ опубликовали план США по мирному урегулированию войны. В нем предлагается, что ЗАЭС останется за Украиной, но под американским управлением, и будет поставлять электроэнергию как Украине, так и России.

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Что еще предложили США. И что им ответили Украина и Европа

Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах