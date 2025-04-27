«АЭС в надежных руках». Лавров заявил, что Россия откажется передать Запорожскую АЭС под управление США
Россия не получала от США предложение о передаче управления Запорожской атомной электростанцией, а если получит — объяснит, что передать контроль невозможно, заявил в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров. Перевод беседы на русский язык опубликован на сайте ведомства.
«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“, под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», — заявил Лавров.
Так он ответил на вопрос, согласна ли России с публичными заявлениями США о том, что Вашингтон и Киев должны вместе управлять ЗАЭС в интересах большей безопасности.
Лавров добавил, что «АЭС в надежных руках». При этом он обвинил Украину в «постоянных попытках атаковать станцию и создать ядерную катастрофу». С такими же обвинениями Украина выступает в адрес России.
Российские военные захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
В марте Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что «американское владение» атомными электростанциями было бы «лучшей защитой» для них. Зеленский отмечал, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.
В апреле западные СМИ опубликовали план США по мирному урегулированию войны. В нем предлагается, что ЗАЭС останется за Украиной, но под американским управлением, и будет поставлять электроэнергию как Украине, так и России.