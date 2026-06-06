Кронштадт. Фасад Итальянского дворца, пострадавший от ударной волны «Наш город—Кронштадт» / ВКонтакте

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Россия

Украина ночью и утром провела массированную атаку беспилотниками на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Петербурге сегодня завершается ПМЭФ; за четыре дня форума это уже второй массированный налет на город.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром призвал жителей не выходить на улицу — такое предостережение он опубликовал впервые с начала войны. Через несколько часов Беглов отчитался о том, что атака «отбита» и что в результате нее пострадали три человека. При этом он заявил, что ПВО «удалось не допустить причинения ущерба».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что над регионом были сбиты 144 беспилотника. Из-за пожара «на объекте Минобороны» в Ломоносовском районе были эвакуированы более 600 человек, четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Власти не уточнили, какие именно объекты подверглись атакам. Телеграм-канал Astra провел анализ фото и видео очевидцев и пришел к выводу, что целями ударов были Кронштадтский морской кадетский военный корпус, НИИ Морской теплотехники, на котором создают подводное оружие, а также Петергофская нефтебаза.

Во время атаки Кронштадт — 45-тысячный город, расположенный на острове в Финском заливе и соединенный с материком мостом — на несколько часов был закрыт на въезд и выезд. В городе также отменили масштабный музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта», который начался в четверг и должен был проходить до воскресенья.

Помимо Санкт-Петербурга и области, украинские беспилотники атаковали и другие регионы России. Минобороны РФ в своей сводке отчиталось об уничтожении 376 ударных дронов.

В Краснодарском крае удар привел к пожару на нефтебазе в Усть-Лабинске, власти эвакуировали 60 жителей близлежащих домов. В Смоленске дрон врезался в башенный кран, стоящий в жилом районе. В Тверской области из-за падения обломков дрона погиб водитель гражданского автомобиля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары стали ответом на нежелание президента РФ Владимира Путина завершить войну и начать мирные переговоры.

Эту войну пора заканчивать. Но российский лидер хочет воевать. Поэтому действуют украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга — до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте.

А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского края и нанесли удар по нефтебазе. России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости в отношении Украины получат справедливый ответ.

Зеленский позавчера написал открытое письмо Путину, в котором предложил заключить перемирие и провести встречу в одной из нейтральных стран. На следующий день Путин заявил, что пока «не видит смысла» встречаться и обратился к российским военным: «Работайте, братья».

Война глазами читателей «Медузы»

Диана (Лондон, ранее Санкт-Петербург). Я впервые задонатила денег Украине, когда РФ нанесла удар по детской больнице «Охматдет». Помню отвратительные, лицемерные высказывания властей РФ по этому поводу. И вот теперь настала очередь Украины. Как теперь в Украине говорят [об ударах дронов по российским городам], «дальнобойные санкции»? Я не понимаю, это такой юмор? Тогда он не смешной: так шутил мой физрук в пятом классе, когда раздавал подзатыльники и называл их «физическими замечаниями», а по факту просто бил маленьких детей. Так и украинские политики удобно называют «санкциями» свои неизбирательные удары по гражданским объектам и жилой застройке. Рано или поздно это приведет к чему-то ужасному. Остановите же эту войну!

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