Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Президент Украины предложил президенту России встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что послание официально передадут Путину по дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «видели» письмо и доложат о нем Путину — а также отметил, что Зеленский «может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить». На официальном сайте президента Украины письмо опубликовано на украинском и английском языках. Вот его полный перевод на русский.

Когда вы пришли к власти в России более 26 лет назад, многие люди в Украине относились к вам положительно. Так было. Но это уже в прошлом.

Теперь подавляющее большинство украинцев положительно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Санкт-Петербурге, преодолев расстояние более тысячи километров. Как вам хорошо известно, это расстояние — не предел наших возможностей.

За 26 лет вашего пребывания у власти повестка отношений между Украиной и Россией полностью изменилась. От обсуждений торговли и других гражданских вопросов наши страны перешли почти исключительно к разговорам об ударах и потерях.

Почти половину из этих 26 лет у власти в России вы потратили на ведение войны против Украины.

Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике или русском языке, эта война — ваш личный выбор, война без реальной причины. Именно так ее запомнит история.

Эти годы могли быть совершенно другими.

Мы часто слышим, что вас устраивает эта война. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или вашего парада в Москве. Собственная жизнь для вас ценна.

Но теперь мы все видим, что россиянам все менее комфортно жить в этой реальности — с тем фактом, что война приносит России все больше негативных последствий.

Им не нравятся наши дроны и ракеты.

Им не нравятся дефицит бензина и постоянно растущие цены.

Им не нравятся постоянные ограничения.

Им не нравится ваше намерение начать вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на еще одно направление в Украине или использовать ее против других стран, соседствующих с Россией.

Им не нравится, что конца вашей войне не видно.

Да, вы все еще можете заставлять россиян существовать таким образом. Но ваши ресурсы заметно сокращаются.

У вас не хватит ни денег, ни политического капитала, чтобы и дальше покупать лояльность россиян так, как вы делали это последние 26 лет.

И мы сделаем все возможное, чтобы мир помог приблизить этот момент.

Как вы сами любите говорить: «нужно посчитать».

Вчера я получил отчет о потерях вашей армии на фронте в Украине за май. И вновь число превысило 30 тысяч убитых и тяжелораненных российских солдат. Такой уровень потерь сохраняется месяц за месяцем, и у нас есть видеоподтверждение каждой вашей потери — это не пустые заявления.

Мы знаем, что 63 процента ваших потерь на поле боя — это убитые, и только 37 процентов — раненые. В XXI веке ни одна армия не может позволить себе такое соотношение. И доля погибших будет только расти.

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Не то чтобы нас в Украине волновала судьба российских солдат после всего, что ваша война принесла нашей стране.

Но мне небезразличны украинцы.

Мы теряем своих людей, и каждая потеря для нас болезненна. Даже когда соотношение украинских потерь к российским составляет один к пяти или один к шести, это все равно имеет огромное значение.

Важно и то, что вы регулярно, каждые несколько месяцев, переносите собственные сроки захвата наших регионов — особенно Донецкой области. И в этом году вы ее тоже не захватите.

Но мы в Украине не хотим вечной войны. Мы прекрасно понимаем, что жизнь без войны бесконечно лучше. И мы хотим этого добиться.

Я убежден, что большинство россиян тоже восприняли бы это положительно — и вы это знаете.

Многие не верили, что Украина сможет так долго держаться. Вы не верили в это. И те, кто вам советовал, тоже не верили. Это была ошибка.

Вы не ожидали полномасштабного сопротивления со стороны Украины и не предполагали, что все зайдет так далеко. И все же мы здесь — на пятом году этой полномасштабной войны.

Не бойтесь выбрать путь выхода из этой войны. Это главное, что сейчас от вас требуется.

Украина сохранила свою независимость. И сохранит ее. Несмотря на все противоположные прогнозы.

Мы объединили многих по всему миру в поддержку Украины и против вас. Мы нашли необходимое оружие и финансирование.

Мы получаем поддержку. Вы получаете санкции. И так будет продолжаться до тех пор, пока не будет справедливости для Украины — той справедливости, к которой мы стремимся и которой можно добиться.

Мы не позволим добиться успеха тем, кто пытается убедить вас, что санкции против России будут существенно ослаблены, а поддержка Украины значительно сокращена без каких-либо серьезных изменений в вашей позиции по отношению к Украине. Пример Орбана показывает, что те, кто выбирает помощь России в ее войне против нас, заканчивают позором.

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Украина пережила суровые зимы, пока вы пытались уничтожить нашу энергетическую систему. Мы выстояли — и даже во тьме стойкость украинцев осталась непоколебимой.

Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы не смогли бы справиться без помощи Северной Кореи. Вы — первый правитель России, обратившийся за помощью к Пхеньяну.

И сегодня вы полностью зависите от Китая — тоже впервые в истории России.

Вы считали, что у украинцев не хватит сил защищаться. Но сегодня наши люди помогают партнерам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива строить собственную оборону.

Вы надеялись на внутренние беспорядки в Украине. Вместо этого мятеж против вас устроили ваши собственные военные формирования. 23 июня исполнится очередная годовщина этого события, и молчание не сотрет этот факт из истории.

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И теперь именно на вас ваши собственные чиновники, бизнесмены и пропагандисты смотрят с явной усталостью. Мир это видит.

Мир не устал от Украины, как вы надеялись. Но растет усталость от России — даже среди тех в мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать вашу экономику на плаву.

Вы не можете этого не замечать. После 26 лет у власти возраст начинает брать свое. И со временем усталость от вас будет только расти.

Мы видели разведывательные отчеты, показывающие, что вы сейчас рассматриваете планы продолжения войны в 2027 и 2028 годах. Мы также знаем, что вы надеетесь, что баллистические ракеты добьются того, чего не удалось добиться ничему другому. Вы хотите втянуть Беларусь еще глубже в эту войну, и мы вынуждены готовиться и к этому. Мы видим, что вы пытаетесь организовать что-то вокруг Приднестровья. Ваши пропагандисты так или иначе угрожают каждой стране, соседствующей с Россией. Вы действительно хотите пройти через все это?

Теперь выбор за вами.

Хватит войны.

Украина предлагает закончить эту войну.

Это должно быть сделано честно, достойно и с гарантиями того, что война не вспыхнет вновь.

Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания.

Украина предлагает закончить эту войну через прямой диалог между нами — и вами.

Я предлагаю встречу.

Все слышали, как ваши представители с улыбкой говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после этих 26 лет украинскому лидеру нечего делать в вашей столице — так же, как российскому лидеру нечего делать в Киеве.

Есть страны, которые традиционно принимали лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира — многие способны и готовы принять такую встречу.

Именно лидеры решают ключевые вопросы. Так было всегда и так будет всегда.

Я предлагаю назначить четкую дату такой встречи.

Мы слышали, что на Аляске вам обещали решение некоторых вопросов, касающихся Украины и Европы. Но вы сами видите, что украинские и европейские вопросы не решаются в Анкоридже.

К создаваемому между нами двустороннему формату могут присоединиться и другие согласованные участники.

Поскольку война происходит в Европе, а Украине нужны гарантии безопасности, при том что вы тоже ищете гарантии безопасности для себя, было бы логично привлечь тех, кто действительно может выступить гарантами.

Мы считаем, что европейцы должны быть частью этого процесса — те, кто действительно способен влиять на ситуацию.

Мы также считаем, что частью процесса должны быть Соединенные Штаты. Именно это может помочь сформировать новую архитектуру безопасности для нашей части мира.

Мы уже пережили множество соглашений с Россией, включая Минские соглашения, которые в итоге провалились. Поэтому сначала мы должны найти прямые ответы между нами на остающиеся вопросы, а не прятаться от сложных тем за формулами, техническими рабочими группами или бесконечной потерей времени в челночной дипломатии.

Ваша война навсегда разделила Украину и Россию.

Линия фронта сегодня — это линия, от которой должна начинаться дипломатия.

Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров. Это стандартная практика, и текущие события вокруг Ирана лишь подтверждают это. Попытка установить реальную тишину — лучший способ начать разговаривать друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попытка, а настоящее прекращение огня — если вы этого хотите.

Вы знаете, что Соединенные Штаты обладают возможностью мониторинга прекращения огня вдоль линии остановки боевых действий.

Украина готова к обмену военнопленными по формуле «всех на всех», и это могло бы стать хорошим прологом к завершению войны.

Необходимо предпринять серьезные шаги для возвращения гражданских лиц и детей, вывезенных во время войны.

Мы должны определить, какое будущее ждет поколения украинцев и россиян, которые придут после нас.

Если вы лично не придете к выводу, что пора заканчивать эту войну, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддерживает.

Но и вам придется гораздо тяжелее бороться за собственное существование — не России, а ваше личное. И это не угроза ни от меня, ни от Украины. Это факт российской истории, который вам хорошо известен: когда Россия устает, приходят перемены.

Мы можем работать на приближение этой усталости.

Вы можете остановить свою войну.

Вечная память всем, чьи жизни забрала эта война.

Слава Украине!

Фото на обложке: Ed Ram / Getty Images