«Работайте, братья» Путин ответил на письмо Зеленского, предложившего прекратить войну. Но в итоге обратился не к президенту Украины, а к российским военным

Это краткий пересказ заявлений Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ по поводу открытого письма Владимира Зеленского. Тот предложил провести личную встречу для завершения российско-украинской войны. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

Я с утра бегло посмотрел эту бумажку, которую мне подсунул Песков. упомянул о моем возрасте. Конечно, о возрасте все должны думать, но главное — это дееспособность. Он также обратил внимание на время пребывания у власти. Это важный вопрос. Если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация, это уголовное преступление. Не надо бояться идти на выборы, всем бы посоветовал. Автор указывает, что не нужно следовать договоренностям Анкориджа, а надо искать настоящих гарантов безопасности в Европе. Почему он отказывает в этом Трампу? Оружие хочет получать, а видеть Трампа в качестве гаранта не хочет. Мы видели, как Дональд на глазах у мира занимался воспитанием автора письма. Что касается его манер, там есть над чем работать. Я никогда не отказывался встречаться, но переливать из пустого в порожнее не вижу смысла. Нам нужны договоренности. ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Я спросил бизнесмена, который ездил в Киев: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие преступления? Это письмо с элементами хамства. Пока не вижу смысла встречаться. Обращаться нужно не к авторам этого письма, а к нашим бойцам. Вся страна смотрит на вас. Работайте, братья.

Что написал Зеленский

«Эта война — ваш личный выбор. Украина предлагает ее закончить» Зеленский написал открытое письмо Путину — и предложил личную встречу. Вот полный текст этого послания

Что написал Зеленский

«Эта война — ваш личный выбор. Украина предлагает ее закончить» Зеленский написал открытое письмо Путину — и предложил личную встречу. Вот полный текст этого послания

Фото на обложке: Кирилл Зыков / ТАСС / Profimedia