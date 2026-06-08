В России все больше тех, кого преследуют за взгляды и гражданскую позицию. Им нужна ваша помощь! Присоединяйтесь к неделе поддержки политзаключенных

С 8 по 14 июня в рамках проекта «Ты не один» проходит неделя поддержки политзаключенных. В эти дни независимые СМИ, блогеры и публичные спикеры будут привлекать внимание к проблеме политических преследований в России. В десятках городов пройдут благотворительные забеги, выставки и вечера писем.

Проект «Ты не один» существует три года. За это время помощь получили более 800 политзаключенных и их близких, причем половина из них — на постоянной основе. В рамках краудфандинговой кампании удалось собрать около 122 миллионов рублей. Эти деньги пошли на отправку продуктов, средств гигиены и медикаментов в места лишения свободы и пополнение ФСИН-счетов заключенных, а также на поддержку их семей.

Для близких политзаключенных финансовая поддержка крайне важна — они зачастую остаются без средств к существованию, а на то, чтобы обеспечить людям, сидящим за решеткой, сколько-нибудь приемлемые условия или добраться до отдаленной колонии на свидание, требуются деньги — и много. На сайте акции можно посмотреть подробные отчеты, куда были направлены собранные средства.

С каждым годом собирать деньги все сложнее: все устали, всем страшно. Давление на правозащитников только усиливается. В апреле Верховный суд РФ объявил «экстремистскими» «Мемориал» и его структурные подразделения. В июне в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли правозащитный проект «ОВД-Инфо», который за 15 лет работы помог тысячам политзаключенных. И власти явно не собираются останавливаться.

Людям, оказавшимся за решеткой, и их близким по-прежнему нужна помощь. Не оставляйте их одних.

В этом году марафон «Ты не один» будет идти неделю. Цель — собрать сумму, которой хватит на то, чтобы оказывать помощь весь следующий год. Лучше всего, если это будут регулярные платежи, но важно любое пожертвование!

В течение недели «Медуза», «Дождь», «Медиазона», ютьюб-каналы «Навальный LIVE», «Популярная политика», «Ходорковский LIVE», Максим Курников, Максим Кац, Екатерина Шульман и многие другие будут привлекать внимание к проблеме политических преследований в России.

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Как принять участие в неделе поддержки политзаключенных

Самое простое и самое важное — оформить ежемесячный платеж (конечно, если вы не в России).

Офлайн

Забег 13 июня

Марафон «Ты не один» и Navalny Running Club организуют забеги в поддержку политзаключенных в десятках городов мира. В прошлый раз такой забег проходил 1 ноября 2025 года более чем в 60 городах. Тогда получилось собрать 700 тысяч рублей на поддержку политзаключенных.

Присоединиться очень просто — зайти на сайт runfreedom.org, сделать взнос от 15 евро, найти свой город на сайте и прийти на пробежку 13 июня. А если вашего города пока нет на сайте и вы готовы организовать забег у себя — просто напишите на почту [email protected].

Вечера писем и выставки

В течение недели в разных городах мира будут проходить выставки и вечера писем в поддержку политзаключенных. Вы можете не только помочь им деньгами, но и отправить им письмо или открытку.

Где и когда пройдут выставки и вечера писем Германия, Берлин. Reforum Space Berlin — Wiener Straße 31. 9 июня, 19:00. Вечер писем политзаключенным и выставка картин политзаключенного Юрия Измайлова Испания, Валенсия. Башни Серранос. 14 июня, 18:00. Вечер писем политзаключенным Италия, Милан. Feltrinelli Librerie Viale Pasubio, 11. 14 июня, 16:00. Вечер писем политзаключенным Кипр, Лимасол. У входа на концерт Animal Jazz, Music Hall. 11 июня, 19:30. Встреча для подписания открыток политзаключенным Кипр, Никосия. Coffee Berry Λήδρας. 14 июня, 12:00. Утро писем политзаключенным Кипр, Пафос. На набережной у Harbour Kiosk. 12 июня, 18:30. Вечер писем политзаключенным Латвия, Рига. Верманский сад. 11 июня, 18:00. Вечер писем политзаключенным Норвегия, Осло. 1–17 июня. Sentrallen (Gulhallen). Марафон писем политзаключенным в рамках фотовыставки «Выбор Навального: кадры российского протеста» Сербия, Нови-Сад. Масарикова, 18. 10 июня, 19:00. Вечер писем политзаключенным США, Лос-Анджелес. 81 Colorado Ave, Santa Monica. 13 июня, 17:00. Вечер писем политзаключенным США, Нью-Йорк. Pier 5, Brooklyn Bridge Park Greenway, Brooklyn. 12 июня, 18:00. Вечер писем политзаключенным США, Сан-Франциско. Lands End Lookout. 13 июня, 10:00. День писем политзаключенным США, Чикаго. Meeting Room, West Loop Branch, Chicago Public Library, 122 N Aberdeen St. 13 июня, 13:00. День писем политзаключенным

Онлайн

11 июня, фандрайзинговый стрим Марии Певчих и Александра Штефанова

Мария Певчих на «Популярной политике» и Александр Штефанов на своем ютьюб-канале проведут фандрайзинговый стрим. Начало в 19:00 по московскому времени. Подробности будут объявлены в ближайшее время. Следите за анонсами.

12 июня, День солидарности с российскими политзаключенными

Марафон в вечернем эфире на «Дожде» с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Следите за публикациями на «Медузе»! Этот материал мы тоже будем дополнять.

В конце хотим привести только одну цитату от координаторов проекта:

Мы не знаем, когда прекратятся репрессии, когда политзаключенные выйдут на свободу, когда мрак и ужас, царящие в России, развеются. Но мы абсолютно уверены, что произойдет это в том числе благодаря вам — людям, которые остаются рядом и помогают сохранять систему помощи в эти непростые времена.

По всем вопросам и с предложениями пишите на [email protected]

Что говорят близкие политзаключненых

«Ощущение, что я справлюсь, то есть, то нет. Я бы пожелала себе просто не сойти с ума» В России больше тысячи политзаключенных. Вот рассказы их родных — о том, как они переживают разлуку (и ждут встречи)

Что говорят близкие политзаключненых

«Ощущение, что я справлюсь, то есть, то нет. Я бы пожелала себе просто не сойти с ума» В России больше тысячи политзаключенных. Вот рассказы их родных — о том, как они переживают разлуку (и ждут встречи)