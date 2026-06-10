Панорама «Оборона Севастополя» «практически уничтожена» в результате удара дрона ВСУ, сообщили местные власти Они обвиняют Украину в целенаправленной атаке на музей

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», созданная в начале XX века художником Францем Рубо, «практически уничтожена» в результате атаки украинского беспилотника, сообщил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Атака произошла в ночь на 10 июня. Примерно в 4 утра по московскому времени Развожаев сообщил, что горит крыша здания музея. Через несколько часов он рассказал, что пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте работают более 80 человек.

Телеграм-канал Михаила Развожаева

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал Развожаев.

Он добавил, что ВСУ целенаправленно ударили по музею. Украина атаку не комментировала.

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» была открыта в 1905 году — к 50-летию . Автором полотна стал Франц Рубо, его считают основоположником российской школы батальной и панорамной живописи. Другая знаменитая его работа — панорама Бородинского сражения, которая выставлена в музее на Кутузовском проспекте в Москве.

Над панорамой Севастополя Рубо работал четыре года. Сюжетом для нее художник выбрал день отражения штурма Малахова кургана 6 (18) июня 1855 года. Здание, в котором разместили полотно, спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг.

Фрагмент «Обороны Севастополя» Prisma / UIG / Getty Images

В июне 1942 года в результате налета немецкой авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его разрезали на части, однако сохранить удалось только две трети картины (86 фрагментов). Их вывезли в Новороссийск, а затем переправили в Москву.

Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы в Севастополе, — работа коллектива советских художников, восстановивших картину на основе спасенных фрагментов оригинала. К 100-летию Первой обороны Севастополя полотно и само здание панорамы были воссозданы, музей был снова открыт.