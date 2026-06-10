Панорама «Оборона Севастополя» «практически уничтожена» в результате удара дрона ВСУ, сообщили местные власти Они обвиняют Украину в целенаправленной атаке на музей
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», созданная в начале XX века художником Францем Рубо, «практически уничтожена» в результате атаки украинского беспилотника, сообщил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Атака произошла в ночь на 10 июня. Примерно в 4 утра по московскому времени Развожаев сообщил, что горит крыша здания музея. Через несколько часов он рассказал, что пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте работают более 80 человек.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал Развожаев.
Он добавил, что ВСУ целенаправленно ударили по музею. Украина атаку не комментировала.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» была открыта в 1905 году — к 50-летию Первой обороны Севастополя. Автором полотна стал Франц Рубо, его считают основоположником российской школы батальной и панорамной живописи. Другая знаменитая его работа — панорама Бородинского сражения, которая выставлена в музее на Кутузовском проспекте в Москве.
Над панорамой Севастополя Рубо работал четыре года. Сюжетом для нее художник выбрал день отражения штурма Малахова кургана 6 (18) июня 1855 года. Здание, в котором разместили полотно, спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг.
В июне 1942 года в результате налета немецкой авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его разрезали на части, однако сохранить удалось только две трети картины (86 фрагментов). Их вывезли в Новороссийск, а затем переправили в Москву.
Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы в Севастополе, — работа коллектива советских художников, восстановивших картину на основе спасенных фрагментов оригинала. К 100-летию Первой обороны Севастополя полотно и само здание панорамы были воссозданы, музей был снова открыт.