В Нижнекамске беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В городе отменили все мероприятия на День России. Украинские телеграм-каналы сообщают о пожаре на НПЗ

Украинские беспилотники массированно атаковали Закамский регион Татарстана, под удары попали предприятия и как минимум один жилой дом, сообщил глава региона Рустам Минниханов. На место, по его словам, выехал премьер-министр республики.

Минниханов не уточнил, какие именно предприятия стали целями атаки и где они находятся. По его словам, заводы «оперативно устраняют последствия» ударов, а «производственные процессы не остановлены».

Жителей дома, в который попал один из беспилотников, эвакуировали. Три человека пострадали. Им оказывают помощь врачи. Где находится этот дом, Минниханов снова не уточнил. Позже в минздраве региона сообщили о четверых пострадавших.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о Нижнекамске, где беспилотник врезался в верхние этажи 12-этажного дома. На месте удара начался пожар.

Мэр города Радмир Беляев сообщил лишь об угрозе атаки беспилотников, но не о последствиях атаки. На фоне воздушной тревоги в Нижнекамске «в целях обеспечения безопасности» отменили все массовые мероприятия, запланированные на 12 июня — День России.

При этом Беляев попросил жителей «следить только за официальными сообщениями», не доверять непроверенной информации и не распространять слухи.

По предварительным данным издания Astra, в Нижнекамске сбиты несколько беспилотников, есть попадания в промзоне. Очевидцы говорят об отсутствии предупреждений о воздушной опасности.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ опубликовал фотографии и видео с, как утверждается, последствиями атаки на Нижнекамск. Авторы канала утверждают, что пожар после удара дрона произошел не только в жилом доме, но и на нефтеперерабатывающем заводе «Нижнекамскнефтехим» (входит в холдинг «Сибур»).

Другой украинский канал Supernova+ сообщает, что пожар произошел на НПЗ ТАНЕКО («Татнефть»).

Всего, отчиталось Минобороны, в ночь на 12 июня над 15 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря сбит 231 украинский беспилотник.

В последние месяцы Украина все чаще наносит удары по российским нефтяным предприятиям и другой инфраструктуре. На этом фоне в более чем 20 регионах страны, а также в аннексированном Крыму произошел топливным кризис.

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Вот что происходит в Крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать