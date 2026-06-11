Reuters: Куйбышевский НПЗ в Самаре остановил работу после атаки украинских беспилотников

В Самаре Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 10 июня, рассказали два источника Reuters в отрасли.

По их словам, на НПЗ из-за повреждений и пожаров остановлены две установки первичной переработки нефти. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн или 73 тысячи баррелей в сутки.

Официально об остановке работы завода не сообщалось.

В результате атаки украинских беспилотников в Самарской области пострадали три человека, сообщал глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, также были повреждены несколько промышленных предприятий. Что это за предприятия, он не сообщил. О пожаре на Куйбышевском НПЗ писало издание Astra, изучившее фото и видео последствий удара, опубликованные очевидцами.

Куйбышевский НПЗ — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, он специализируется на выпуске бензина и дизельного топлива высшего экологического стандарта. Завод вместе с Новокуйбышевским и Сызранским НПЗ входят в самарский хаб «Роснефти».

Новокуйбышевский НПЗ, по данным Reuters, не работает с середины апреля, а Сызранский — с середины мая. Их также атаковали украинские беспилотники.

Из-за атак ВСУ на нефтяные предприятия в России начался топливный кризис. К 10 июня сообщалось о нехватке топлива как минимум в 25 регионах страны (без учета аннексированных территорий Украины).