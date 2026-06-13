На московских АЗС ввели ограничения на продажу бензина

Крупнейшие сети АЗС в Москве стали ограничивать продажу топлива. На АЗС «Татнефти» действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо, сообщил корреспондент «Осторожно, Media» Ксении Собчак.

По словам сотрудников АЗС, лимит на продажу топлива в одни руки был введен 12 июня. В тот же день аналогичные ограничения ввели и на АЗС «Татнефти» в Санкт-Петербурге.

На заправках «Роснефти» в Москве действует общий лимит — до 90 литров в бак либо канистру, на АЗС «Лукойл» продают не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

2 июня ограничения на продажу автомобильного топлива ввела сеть автозаправочных станций ОРТК, представленная, в основном, в Московской области и Новой Москве. В «Роснефти» и «Татнефти» тогда говорили, что общего лимита нет, но в зависимости от ситуации ограничения могут вводиться на отдельных АЗС. В «Лукойле» сообщали, что продажа бензина ограничена 100 литрами, на дизель в тот момент лимитов не было.

Украинские военные почти каждый день наносят удары по объектам российской нефтяной промышленности. В конце мая агентство Reuters сообщало, что почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство из-за атак украинских беспилотников.

Независимые сети АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, в конце мая сообщали, что не могут пополнить запасы бензина. Они указывали, что вертикально-интегрированные нефтяные компании (к ним, например, относятся «Роснефть», «Татнефть» и «Лукойл») из-за остановки НПЗ почти прекратили продавать нефтепродукты на бирже и отправляют все на собственные АЗС.

На дефицит бензина и дизеля на заправках ранее уже жаловались жители Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и многих других регионов России.

Самая тяжелая ситуация с топливом — в аннексированном Россией Крыму. Поставки бензина туда затруднены из-за ударов украинских дронов по трассе, соединяющей полуостров с Ростовской областью.

Что происходит с топливом в Крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать

Что происходит с топливом в Крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать