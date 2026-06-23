В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ввели ограничения на отпуск топлива на ряде заправок, сообщил глава региона Руслан Кухарук на оперативном совещании.

Ограничения, по его словам, введены «с учетом повышенного спроса» на бензин и дизель — чтобы не допустить искусственного дефицита, а также «спекуляций и перепродаж». О каких конкретно АЗС идет речь, Кухарук не уточнил.

Вместе с тем губернатор заверил, что «запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве», и призвал жителей «не создавать искусственного дефицита».

Издание «Муксун.фм» пишет, что ограничения действуют на отдельных заправках «Газпромнефти», где отпускают до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива в одни руки. Лимиты есть и на заправках «Лукойла».

На долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится около 40% общероссийской годовой добычи нефти. В России этот регион занимает первое место по добыче. На нефтедобычу приходится более 70% бюджетных поступлений ХМАО. В конце 2025 года Кухарук говорил, что регион намеревается в ближайшие годы сохранить добычу на текущем уровне.

Бензиновый кризис в России охватывает все больше регионов. Ограничения на отпуск топлива введены в центральной России, а также в Иркутской, Омской и Новосибирской областях. Лимит отпуска бензина в одни руки почти везде не превышает 30–40 литров. Наихудшая ситуация сложилась в аннексированном Крыму, где полностью прекратили продажу бензина на заправках.

По данным Reuters, на неделе с 15 по 21 июня производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем за июнь 2025 года. «Ведомости» писали, что правительство России рассматривает возможность увеличить импорт топлива и его субсидирование.

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