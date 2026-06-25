В четырех районах Забайкалья перестали вывозить мусор из-за дефицита топлива

В четырех Забайкальского края из-за нехватки топлива для мусоровозов прекратят вывозить мусор, сообщил региональный оператор «Олерон+».

Речь идет о Чернышевском, Сретенском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском районах. Оператор пообещал возобновить вывоз мусора «после стабилизации ситуации». «В местах переполнения [баков] будет осуществляться подбор отходов в обязательном порядке. Просьба отнестись с пониманием к данной ситуации», — заявили в компании.

Бензиновый кризис в Чите начался в июне 2026 года, пишет местное издание «Чита.ру». Ограничения на покупку топлива ввели многие автозаправочные станции, некоторые заправки изменили режим работы. Утром 25 июня жители Читы сообщали о пропаже бензина почти на всех АЗС.

Власти ввели лимиты на покупку бензина в трех округах Забайкальского края: Забайкальском, Краснокаменском и Нерчинском. Они объясняют нехватку топлива ажиотажным спросом.

В России уже несколько недель продолжается топливный кризис. Он начался на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, его масштабы продолжают расти. На фоне дефицита топлива власти более чем 20 регионов ввели ограничения на продажу бензина.

Где ограничили продажу топлива

Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина ввели более чем в 20 регионах. Вот их список

Где ограничили продажу топлива

Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина ввели более чем в 20 регионах. Вот их список