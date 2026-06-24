«Растет на бензин цена, но главное не страна, а чтобы была в ней надежно жопа защищена одна» Семен Слепаков спел о «маленькой победоносной войне», которая идет уже пятый год и никак не закончится из-за одного человека
В этом тексте есть одно матерное слово. Но из песни его не выкинешь.
Российский комик и артист Семен Слепаков выпустил музыкальную пародию «Маленькая война» — на мотив известной композиции «Маленькая страна» Наташи Королевой.
В новой песне Слепаков критикует решение Владимира Путина (его имя в тексте не называется, но угадывается) начать «маленькую победоносную войну» с Украиной, которая, как ожидали в Кремле, «закончится за три дня». В результате полномасштабная война идет пятый год, от обстрелов и ударов беспилотников страдают не только жители Украины, но и России, а из-за атак в российских регионах начался топливный кризис. А сам Путин, по сюжету песни (да и не только), прячется от украинских дронов и не хочет прекращать воевать.
На момент публикации этого материала новая песня Слепакова собрала в инстаграме артиста более 60 тысяч лайков. И это всего за четыре часа после публикации.
Вот текст песни целиком:
- Если большая в подчинении есть у тебя страна,
- Но ты решил, что, тем не менее, маленькая она.
- Можно прийти в просветлении этом к выводу, что нужна
- Победоносная с соседом маленькая война.
- Маленькая война, маленькая война.
- Через три дня успешно будет завершена она.
- Дроны летают над столицей, в ахуе вся страна.
- Пять долгих лет почти уж длится маленькая война.
- И ясно ежу, и даже Шаману, что мир заключать пора,
- Но кто-то твердит, мол, все по плану. Ура! Ура! Ура-а-а!
- Растет на бензин цена, но главное не страна.
- А чтобы была в ней надежно жопа защищена одна.
- Главное, чтоб не узнали дроны, где она, где она.
- Для конспирации очень тихо звук издает она: Ура! Ура! Ура-а-а!