Путин впервые за семь месяцев выехал за пределы Москвы и Петербурга

Владимир Путин 17 июня приехал с двухдневным визитом в Казань, где проходит саммит «Россия — ». Как отмечает издание Faridaily, это первая поездка российского президента в регион за последние семь месяцев.

До сегодняшнего дня последняя региональная поездка Путина — визит в Самару в ноябре 2025-го.

По подсчетам издания, в последние полгода российский президент почти перестал ездить по стране. С января по май он официально выехал из Москвы лишь дважды — и оба раза в Петербург. В 2025 году за тот же период он совершил восемь региональных поездок. В 2024 году таких поездок было 14, в 2019-м — 17.

По словам источника Faridaily, близкого к Кремлю, отказ Путина от поездок по стране связан с соображениями безопасности.

Издание «Агентство» отмечает, что во время визита в Казань Путин вышел к людям на улице. «Он неоднократно прибегал к этому приему в сложные для себя моменты. <…> В этот раз президент вышел к народу на фоне падающих рейтингов и проблем на фронте», — отмечают журналисты.

При этом Путин вышел к людям в окружении множества охранников и бойцов в камуфляже. В исследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что президента, скорее всего, сопровождал спецназ .

В мае «Важные истории», CNN, Financial Times со ссылкой на отчет разведки одной из европейских стран сообщили, что значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. В отчете говорилось, что Путин проводит по несколько недель в модернизированных бункерах.

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