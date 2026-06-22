На российских маркетплейсах запретили продажу бензина

Маркетплейсы «Авито», Ozon и Wildberries по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретили продажу топлива на своих платформах. Об этом говорится в сообщении службы, которое приводит РИА Новости.

По данным ФАС, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом. На Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей, а попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на сайте.

Такие действия в ФАС объяснили «предотвращением спекулятивных перепродаж топлива».

В пресс-службе «Авито» ранее сообщили, что в ближайшее время сервис уберет все объявления о продаже бензина «во избежании спекуляций на товары первой необходимости». РБК отмечает, что к моменту объявления об этом на «Авито» было более 600 объявлений о продаже бензина от частных лиц.

По подсчетам The Bell, к 16 июня ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей установлены в 53 регионах России, а также на аннексированных РФ территориях Украины. В 18 регионах страны продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Из 11 регионов страны поступают сообщения о нехватке топлива на значительной части автозаправочных станций, но там пока нет ограничений по литражу.

Топливный кризис в России начался в конце мая на фоне усиления атак дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.

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