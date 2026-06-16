Заправки «Роснефти», «Башнефти» и ТНК прекратили продавать бензин в канистры

«Роснефть», а также ее дочерние компании «Башнефть» и ТНК прекратили продавать бензин в канистры на территории всей России. Об этом пишет «Верстка».

«В связи с повышенным сезонным спросом заправка только в бак транспортного средства. Это касается всех АЗС сети, „Роснефть“, „Башнефть“ и ТНК. Данная информация предоставляется для всех клиентов России. Ограничения являются временными», — сообщили изданию на горячей линии.

Также на АЗС ввели ограничение на количество топлива, заливаемого непосредственно в бак. По словам сотрудника службы поддержки, «как правило» это 90 литров.

Об ограничениях на объем продаваемого топлива на заправках по всей России ранее также сообщила «Татнефть».

Нехватка топлива в РФ наблюдается на фоне усилившихся атак дронов ВСУ на российские НПЗ и другую инфраструктуру.

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