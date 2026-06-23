Россияне стали чаще искать в интернете инструкции о том, «как слить бензин». За три месяца число таких запросов выросло в 10 раз

Жители России стали чаще искать информацию о том, «как слить бензин», утверждает издание «Верстка». Журналисты проанализировали данные Google Trends и Yandex Wordstat и пришли к выводу, что число таких поисковых запросов за последние три месяца выросло более чем в 10 раз.

В конце марта россияне искали в «Яндексе» инструкции о том, «как слить бензин», в среднем около четырех тысяч раз в неделю. За прошлую неделю число таких запросов достигло почти 44 тысяч.

По данным Google, в марте уровень интереса жителей России к такому запросу составлял 8-10 баллов. На прошлой неделе он вырос до 43 баллов, а на этой, только начавшейся неделе, интерес уже достиг пика в 100 баллов — это максимальная величина.

На этом фоне в соцсетях появляются жалобы россиян на то, что у них или у их знакомых неизвестные сливают бензин из автомобилей. Некоторые такие случаи попадают на видео.

В российских регионах из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам начался топливный кризис.

Из-за дефицита бензина на заправках ввели ограничения на продажу топлива. В ответ россияне пытаются найти способ обойти эти лимиты. Например, они утверждают, что заправляются на заправках, отъезжают, сливают бензин в емкости и заправляются еще раз.

Во многих современных автомобилях слить бензин из бака сложно из-за конструкции топливной системы или защитных механизмов.

Будет ли в России масштабный топливный кризис

Украина с новой силой наносит удары по российским НПЗ. Насколько они существенны для России? И ждет ли страну топливный кризис? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

Будет ли в России масштабный топливный кризис

Украина с новой силой наносит удары по российским НПЗ. Насколько они существенны для России? И ждет ли страну топливный кризис? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)