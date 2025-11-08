Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время. Фотографии

5 ноября 2024 года Дональд Трамп второй раз победил на выборах президента США. Как во время предвыборной кампании, так и после возвращения в Белый дом в январе 2025 года он был и остается главным в мире ньюсмейкером. За неполный год на посту президента он успел объявить торговую войну большинству стран мира, ограничить международную гуманитарную помощь, добиться перемирия между Израилем и ХАМАС, поссориться, а потом уладить разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, нанести удары по Ирану и объявить о возобновлении ядерных испытаний — и это только внешняя политика. А во внутренней — масштабные рейды и высылка мигрантов, массовые сокращения в госструктурах, отказ от программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и многие другие решения, ставшие поводом для общенациональных протестов. «Медуза» вспоминает самые яркие моменты года Трампа.

В первый раз Трамп занимал пост президента в 2017–2021 годах. Попытка сразу переизбраться на второй срок ему не удалась — в 2020 году на выборах победил демократ Джо Байден, хотя Трамп и его сторонники пытались оспорить результаты голосования. В 2024-м он вновь пошел на выборы. На фото — предвыборный митинг в 2024 году Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Трамп был ранен в ухо. Стрелявшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — убили на месте Anna Moneymaker / Getty Images Самым заметным членом команды, с которой Трамп шел на выборы, был бизнесмен Илон Маск. Он потратил на предвыборную кампанию миллионы долларов. После победы Трампа специально для Маска создали Департамент эффективности правительства (DOGE), в задачу которого входили сокращение расходов оптимизация работы госаппарата. В первые месяцы нового срока Трампа Маска называли вторым человеком в стране. Широкие полномочия, которые получил Маск, стали одной из причин массовых протестов . Однако быстро достичь заявленных целей Маску не удалось. Его политическая деятельность негативно сказалась на бизнесе. К концу мая отношения бизнесмена с Трампом испортились . Маск покинул президентскую команду. На фото — Трамп и Маск на предвыборном митинге в октябре 2024 года Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA

Первоначально соперником Трампа был действующий президент США Джо Байден. Однако после провальных дебатов Байден снялся с выборов . Кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. На фото — дебаты Трампа и Харрис 10 сентября 2025 года. Дебаты Харрис выиграла Demetrius Freeman / The Washington Post / Getty Images

В первый же день в Белом доме Трамп решил ограничить получение гражданства США по праву рождения, поменял правила приема мигрантов и предоставления убежища, инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату, а также приостановил предоставление помощи через Агентство по международному развитию (USAID). Вскоре протесты против политики Трампа шли по всем США. На фото — акция в Лос-Анджелесе 5 апреля 2025 года Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA

Демонстранты на пляже Оушен-бич в Сан-Франциско. «Нет короля!» — основной лозунг антитрамповских протестов в США. 14 июня 2025 года Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP / Scanpix / LETA Плакаты с требованиями к конгрессу остановить администрацию Трампа, которая сокращает гуманитарную помощь беднейшим странам мира. Протесты в здании конгресса проводили в том числе бывшие сотрудники USAID, их разогнала полиция. 26 февраля 2025 года Chip Somodevilla / Getty Images

Еще одной мишенью Трампа стали крупнейшие университеты. Администрация обвиняла их в том, что они стали рассадниками деструктивной левой идеологии, антисемитизма и антиамериканизма. В отношении Гарварда администрация провела показательную акцию: после того как университет отказался менять правила приема студентов и найма преподавателей, как того требовали власти, его лишили грантов федерального правительства и госконтрактов на два с лишним миллиарда долларов. Впоследствии суд признал это решение незаконным. На фото — сбор студентов на кампусе Гарварда в апреле 2025 года, после того как администрация предъявила университету свои требования Sophie Park / Getty Images

Трамп распорядился ввести Национальную гвардию в несколько крупнейших городов страны, в том числе в Вашингтон (для борьбы с преступностью) и в Лос-Анджелес (из-за протестов против действий миграционной полиции). Местные власти, представленные в основном демократами, решение Трампа ввести войска раскритиковали и назвали противоречащим законам. На фото — вооруженные бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне. 30 августа 2025 года Andrew Leyden / Getty Images

Трамп прекратил действие моратория на смертную казнь на федеральном уровне, введенного его предшественником Джо Байденом. На фото, сделанном 25 сентября 2025 года, Трамп с подписанным указом о применении смертной казни в Вашингтоне Andrew Harnik / Getty Images

Одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа была борьба с нелегальной миграцией. Вернувшись в Белый дом, он сразу же начал реализовывать обещанную масштабную депортацию иностранцев. Ужесточение миграционной политики коснулось и тех, кто много лет жил в США и не нарушал законов. В администрации Трампа заявляли о планах высылать до миллиона иностранцев в год. Фото сделано 4 июля 2025 года в одном из центров содержания мигрантов в штате Флорида. Люди, ожидающие депортации, выстроились в форме слова SOS Alon Skuy / Getty Images

Мигрантов из США отправляли в том числе в Сальвадор. Там оказались высланные из Соединенных Штатов венесуэльцы, которых власти назвали членами преступных группировок. Сальвадору, согласившемуся принять депортированных мигрантов, США заплатили несколько миллионов долларов. На фото, сделанном 4 апреля 2025 года, депортированные из США в тюрьме строгого режима в Сальвадоре Salvadoran Government / Getty Images

Еще до начала второго срока Трамп начал говорить о территориальных претензиях к другим странам. Так, он настаивал, что Канада должна стать 51-м штатом США (в Канаде с этим не согласились ), говорил , что США нужна Гренландия — автономная территория Дании, и угрожал отнять у Панамы Панамский канал. На фото, сделанном 22 марта 2025 года, акция протеста в канадском Торонто Carlos Osorio / Reuters / Scanpix / LETA

2 апреля 2025 года Трамп начал торговую войну, объявив о повышении пошлин почти для всех стран мира. Американские биржи отреагировали на это крупнейшим за последние годы падением индексов Michael M. Santiago / Getty Images Трамп радикально повысил пошлины на импорт товаров из многих стран, в том числе из Бразилии. На фото, сделанном 1 августа 2025 года в бразильском Сан-Паулу, акция протеста против этой политики Amanda Perobelli / Reuters / Scanpix / LETA

Решения о сроках введения новых пошлин и их размере Трамп постоянно пересматривал . С Евросоюзом США в августе удалось заключить торговое соглашение, торговая война с Китаем к ноябрю завершена не была, хотя в конце октября после первой за шесть лет встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином было объявлено о снижении американских пошлин на китайские товары с 57 до 47%. На фото, сделанном 30 октября 2025 года, кадры встречи Трампа и Си на экране в торговом центре в Пекине Adek Berry / AFP / Scanpix / LETA

В ходе избирательной кампании Трамп обещал прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа. Потом — за 100 дней. 28 февраля 2025 года Трамп впервые принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что на этой встрече будет подписано соглашение о приоритетном доступе американских компаний к добыче украинских полезных ископаемых. Однако в ходе встречи произошла перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Украинская делегация покинула Белый дом без подписания документов. Впоследствии Трамп и Зеленский неоднократно встречались, а соглашение о полезных ископаемых все же было подписано . На фото — Зеленский, Трамп и Вэнс в Белом доме 28 февраля 2025 года Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg / Getty Images Власти Украины призывают США расширить военную помощь, в том числе предоставить ракеты «Томагавк» . Трамп неоднократно говорил, что рассматривает возможность передачи Украине таких ракет, а власти РФ заявляли, что будут расценивать такой шаг как эскалацию конфликта. Путин, в частности, говорил , что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона. По состоянию на начало ноября «Томагавки» Украина не получила. На фото, опубликованном 6 октября 2025 года, запуск «Томагавка» с американского корабля Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / U.S. Navy / Reuters / Scanpix / LETA

Трамп лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. По итогам встречи каких-либо обязывающих решений принято не было . В октябре Трамп объявил о планах провести новый саммит с Путиным, на этот раз в Будапеште. Однако встреча не состоялась. 22 октября Трамп заявил , что отменил саммит, потому что «не хочет тратить время впустую». Российская сторона объявила, что встреча перенесена на неопределенный срок, но не отменена. Вслед за тем США ввели санкции в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». На фото, сделанном 15 августа 2025 года, Путин и Трамп на Аляске Sergei Bobylev / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Целями ударов с воздуха были предприятия по обогащению урана, ракетные базы, а также руководство Корпуса стражей исламской революции и ученые-ядерщики. Иран в ответ атаковал Израиль ракетами и дронами. 22 июня удары по ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане — нанесли США. Иран на следующий день атаковал базу американских ВВС в Катаре. Перед атакой Иран предупредил Катар о том, куда будет наноситься удар, и база была заблаговременно эвакуирована. В ночь на 23 июня Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. На спутниковом снимке, сделанном 24 июня 2025 года, последствия американского удара по ядерному объекту Ирана в Фордо Satellite image 2025 Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

В августе Трамп заявил, что при его посредничестве удалось уладить многолетний конфликт Армении и Азербайджана. 8 августа в Белом доме Трамп встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (на фото). Они подписали декларацию об отказе от военных действий (но не мирный договор Demetrius Freeman / The Washington Post / Getty Images

В октябре при участии Трампа было достигнуто соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении выживших израильских заложников. Террористы ХАМАС также должны вернуть тела всех погибших заложников. Израиль, в свою очередь, отпустил из тюрем почти две тысячи заключенных-палестинцев, в том числе отбывающих наказание за терроризм. После освобождения заложников Трамп приехал в Израиль, где его встретили как героя . На фото — инсталляция на пляже в Тель-Авиве, которую было видно с борта самолета Трампа при заходе на посадку в аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025 года

В конце августа Трамп распорядился отправить восемь военных кораблей в сторону Венесуэлы в рамках «операции по борьбе с наркотрафиком». В сентябре американские военные уничтожили два судна, которые, как утверждают США, перевозили наркотики. В конце октября WSJ писал, что администрация Трампа определила цели для нанесения ударов на территории Венесуэлы. Среди них — военные объекты, используемые, по данным Белого дома, для контрабанды наркотиков, в том числе военные порты и взлетно-посадочные полосы. Решение об ударах по территории Венесуэлы по состоянию на 8 ноября принято не было. На фото — скриншот из опубликованного Трампом видео, на котором показан удар, нанесенный 15 сентября по венесуэльскому судну в Карибском море US President Donald Trumpʼs TRUTH Social account / AFP / Scanpix / LETA Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение США отправить восемь военных кораблей ближе к побережью его страны «враждебной осадой» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета». В середине сентября Венесуэла объявила о проведении учений на острове Орчила в Карибском море. На фото, сделанном 18 сентября, военные учения в Венесуэле Strategic Operations Command of the Bolivarian National Armed Forces of Venezuela / AFP / Scanpix / LETA



После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС Трамп заявил , что добиться его было легче, чем прекратить войну России и Украины. Всего, заявлял Трамп, с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года он прекратил по меньшей мере шесть войн (всего он вмешался в девять конфликтов). Среди них — вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном , а также между Арменией и Азербайджаном. Трамп неоднократно давал понять, что его мирные инициативы заслуживают Нобелевской премии. Однако в 2025 году Нобелевскую премию мира присудили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. На фото, сделанном 13 октября 2025 год, Трамп на саммите в Египте, на котором был провозглашен «устойчивый мир» на Ближнем Востоке Evan Vucci / Getty Images