Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время. Фотографии

Источник: Meduza

5 ноября 2024 года Дональд Трамп второй раз победил на выборах президента США. Как во время предвыборной кампании, так и после возвращения в Белый дом в январе 2025 года он был и остается главным в мире ньюсмейкером. За неполный год на посту президента он успел объявить торговую войну большинству стран мира, ограничить международную гуманитарную помощь, добиться перемирия между Израилем и ХАМАС, поссориться, а потом уладить разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, нанести удары по Ирану и объявить о возобновлении ядерных испытаний — и это только внешняя политика. А во внутренней — масштабные рейды и высылка мигрантов, массовые сокращения в госструктурах, отказ от программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и многие другие решения, ставшие поводом для общенациональных протестов. «Медуза» вспоминает самые яркие моменты года Трампа.

В первый раз Трамп занимал пост президента в 2017–2021 годах. Попытка сразу переизбраться на второй срок ему не удалась — в 2020 году на выборах победил демократ Джо Байден, хотя Трамп и его сторонники пытались оспорить результаты голосования. В 2024-м он вновь пошел на выборы. На фото — предвыборный митинг в 2024 году
Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA
13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Трамп был ранен в ухо. Стрелявшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — убили на месте
Anna Moneymaker / Getty Images
Самым заметным членом команды, с которой Трамп шел на выборы, был бизнесмен Илон Маск. Он потратил на предвыборную кампанию миллионы долларов. После победы Трампа специально для Маска создали Департамент эффективности правительства (DOGE), в задачу которого входили сокращение расходов и оптимизация работы госаппарата. В первые месяцы нового срока Трампа Маска называли вторым человеком в стране. Широкие полномочия, которые получил Маск, стали одной из причин массовых протестов. Однако быстро достичь заявленных целей Маску не удалось. Его политическая деятельность негативно сказалась на бизнесе. К концу мая отношения бизнесмена с Трампом испортились. Маск покинул президентскую команду. На фото — Трамп и Маск на предвыборном митинге в октябре 2024 года
Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA
Первоначально соперником Трампа был действующий президент США Джо Байден. Однако после провальных дебатов Байден снялся с выборов. Кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. На фото — дебаты Трампа и Харрис 10 сентября 2025 года. Дебаты Харрис выиграла
Demetrius Freeman / The Washington Post / Getty Images
В первый же день в Белом доме Трамп решил ограничить получение гражданства США по праву рождения, поменял правила приема мигрантов и предоставления убежища, инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату, а также приостановил предоставление помощи через Агентство по международному развитию (USAID). Вскоре протесты против политики Трампа шли по всем США. На фото — акция в Лос-Анджелесе 5 апреля 2025 года
Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA
Демонстранты на пляже Оушен-бич в Сан-Франциско. «Нет короля!» — основной лозунг антитрамповских протестов в США. 14 июня 2025 года
Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP / Scanpix / LETA
Плакаты с требованиями к конгрессу остановить администрацию Трампа, которая сокращает гуманитарную помощь беднейшим странам мира. Протесты в здании конгресса проводили в том числе бывшие сотрудники USAID, их разогнала полиция. 26 февраля 2025 года
Chip Somodevilla / Getty Images
Еще одной мишенью Трампа стали крупнейшие университеты. Администрация обвиняла их в том, что они стали рассадниками деструктивной левой идеологии, антисемитизма и антиамериканизма. В отношении Гарварда администрация провела показательную акцию: после того как университет отказался менять правила приема студентов и найма преподавателей, как того требовали власти, его лишили грантов федерального правительства и госконтрактов на два с лишним миллиарда долларов. Впоследствии суд признал это решение незаконным. На фото — сбор студентов на кампусе Гарварда в апреле 2025 года, после того как администрация предъявила университету свои требования
Sophie Park / Getty Images
Трамп распорядился ввести Национальную гвардию в несколько крупнейших городов страны, в том числе в Вашингтон (для борьбы с преступностью) и в Лос-Анджелес (из-за протестов против действий миграционной полиции). Местные власти, представленные в основном демократами, решение Трампа ввести войска раскритиковали и назвали противоречащим законам. На фото — вооруженные бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне. 30 августа 2025 года
Andrew Leyden / Getty Images
Трамп прекратил действие моратория на смертную казнь на федеральном уровне, введенного его предшественником Джо Байденом. На фото, сделанном 25 сентября 2025 года, Трамп с подписанным указом о применении смертной казни в Вашингтоне
Andrew Harnik / Getty Images
Одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа была борьба с нелегальной миграцией. Вернувшись в Белый дом, он сразу же начал реализовывать обещанную масштабную депортацию иностранцев. Ужесточение миграционной политики коснулось и тех, кто много лет жил в США и не нарушал законов. В администрации Трампа заявляли о планах высылать до миллиона иностранцев в год. Фото сделано 4 июля 2025 года в одном из центров содержания мигрантов в штате Флорида. Люди, ожидающие депортации, выстроились в форме слова SOS
Alon Skuy / Getty Images
Мигрантов из США отправляли в том числе в Сальвадор. Там оказались высланные из Соединенных Штатов венесуэльцы, которых власти назвали членами преступных группировок. Сальвадору, согласившемуся принять депортированных мигрантов, США заплатили несколько миллионов долларов. На фото, сделанном 4 апреля 2025 года, депортированные из США в тюрьме строгого режима в Сальвадоре
Salvadoran Government / Getty Images
Еще до начала второго срока Трамп начал говорить о территориальных претензиях к другим странам. Так, он настаивал, что Канада должна стать 51-м штатом США (в Канаде с этим не согласились), говорил, что США нужна Гренландия — автономная территория Дании, и угрожал отнять у Панамы Панамский канал. На фото, сделанном 22 марта 2025 года, акция протеста в канадском Торонто
Carlos Osorio / Reuters / Scanpix / LETA
2 апреля 2025 года Трамп начал торговую войну, объявив о повышении пошлин почти для всех стран мира. Американские биржи отреагировали на это крупнейшим за последние годы падением индексов
Michael M. Santiago / Getty Images
Трамп радикально повысил пошлины на импорт товаров из многих стран, в том числе из Бразилии. На фото, сделанном 1 августа 2025 года в бразильском Сан-Паулу, акция протеста против этой политики
Amanda Perobelli / Reuters / Scanpix / LETA
Решения о сроках введения новых пошлин и их размере Трамп постоянно пересматривал. С Евросоюзом США в августе удалось заключить торговое соглашение, торговая война с Китаем к ноябрю завершена не была, хотя в конце октября после первой за шесть лет встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином было объявлено о снижении американских пошлин на китайские товары с 57 до 47%. На фото, сделанном 30 октября 2025 года, кадры встречи Трампа и Си на экране в торговом центре в Пекине
Adek Berry / AFP / Scanpix / LETA
В ходе избирательной кампании Трамп обещал прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа. Потом — за 100 дней. 28 февраля 2025 года Трамп впервые принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что на этой встрече будет подписано соглашение о приоритетном доступе американских компаний к добыче украинских полезных ископаемых. Однако в ходе встречи произошла перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Украинская делегация покинула Белый дом без подписания документов. Впоследствии Трамп и Зеленский неоднократно встречались, а соглашение о полезных ископаемых все же было подписано. На фото — Зеленский, Трамп и Вэнс в Белом доме 28 февраля 2025 года
Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg / Getty Images
Власти Украины призывают США расширить военную помощь, в том числе предоставить ракеты «Томагавк». Трамп неоднократно говорил, что рассматривает возможность передачи Украине таких ракет, а власти РФ заявляли, что будут расценивать такой шаг как эскалацию конфликта. Путин, в частности, говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона. По состоянию на начало ноября «Томагавки» Украина не получила. На фото, опубликованном 6 октября 2025 года, запуск «Томагавка» с американского корабля
Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / U.S. Navy / Reuters / Scanpix / LETA
Трамп лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. По итогам встречи каких-либо обязывающих решений принято не было. В октябре Трамп объявил о планах провести новый саммит с Путиным, на этот раз в Будапеште. Однако встреча не состоялась. 22 октября Трамп заявил, что отменил саммит, потому что «не хочет тратить время впустую». Российская сторона объявила, что встреча перенесена на неопределенный срок, но не отменена. Вслед за тем США ввели санкции в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». На фото, сделанном 15 августа 2025 года, Путин и Трамп на Аляске
Sergei Bobylev / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Целями ударов с воздуха были предприятия по обогащению урана, ракетные базы, а также руководство Корпуса стражей исламской революции и ученые-ядерщики. Иран в ответ атаковал Израиль ракетами и дронами. 22 июня удары по ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане — нанесли США. Иран на следующий день атаковал базу американских ВВС в Катаре. Перед атакой Иран предупредил Катар о том, куда будет наноситься удар, и база была заблаговременно эвакуирована. В ночь на 23 июня Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. На спутниковом снимке, сделанном 24 июня 2025 года, последствия американского удара по ядерному объекту Ирана в Фордо
Satellite image 2025 Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
В августе Трамп заявил, что при его посредничестве удалось уладить многолетний конфликт Армении и Азербайджана. 8 августа в Белом доме Трамп встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (на фото). Они подписали декларацию об отказе от военных действий (но не мирный договор)
Demetrius Freeman / The Washington Post / Getty Images
В октябре при участии Трампа было достигнуто соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении выживших израильских заложников. Террористы ХАМАС также должны вернуть тела всех погибших заложников. Израиль, в свою очередь, отпустил из тюрем почти две тысячи заключенных-палестинцев, в том числе отбывающих наказание за терроризм. После освобождения заложников Трамп приехал в Израиль, где его встретили как героя. На фото — инсталляция на пляже в Тель-Авиве, которую было видно с борта самолета Трампа при заходе на посадку в аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025 года
В конце августа Трамп распорядился отправить восемь военных кораблей в сторону Венесуэлы в рамках «операции по борьбе с наркотрафиком». В сентябре американские военные уничтожили два судна, которые, как утверждают США, перевозили наркотики. В конце октября WSJ писал, что администрация Трампа определила цели для нанесения ударов на территории Венесуэлы. Среди них — военные объекты, используемые, по данным Белого дома, для контрабанды наркотиков, в том числе военные порты и взлетно-посадочные полосы. Решение об ударах по территории Венесуэлы по состоянию на 8 ноября принято не было. На фото — скриншот из опубликованного Трампом видео, на котором показан удар, нанесенный 15 сентября по венесуэльскому судну в Карибском море
US President Donald Trumpʼs TRUTH Social account / AFP / Scanpix / LETA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение США отправить восемь военных кораблей ближе к побережью его страны «враждебной осадой» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета». В середине сентября Венесуэла объявила о проведении учений на острове Орчила в Карибском море. На фото, сделанном 18 сентября, военные учения в Венесуэле
Strategic Operations Command of the Bolivarian National Armed Forces of Venezuela / AFP / Scanpix / LETA
После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС Трамп заявил, что добиться его было легче, чем прекратить войну России и Украины. Всего, заявлял Трамп, с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года он прекратил по меньшей мере шесть войн (всего он вмешался в девять конфликтов). Среди них — вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, а также между Арменией и Азербайджаном. Трамп неоднократно давал понять, что его мирные инициативы заслуживают Нобелевской премии. Однако в 2025 году Нобелевскую премию мира присудили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. На фото, сделанном 13 октября 2025 год, Трамп на саммите в Египте, на котором был провозглашен «устойчивый мир» на Ближнем Востоке
Evan Vucci / Getty Images