Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время. Фотографии
5 ноября 2024 года Дональд Трамп второй раз победил на выборах президента США. Как во время предвыборной кампании, так и после возвращения в Белый дом в январе 2025 года он был и остается главным в мире ньюсмейкером. За неполный год на посту президента он успел объявить торговую войну большинству стран мира, ограничить международную гуманитарную помощь, добиться перемирия между Израилем и ХАМАС, поссориться, а потом уладить разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, нанести удары по Ирану и объявить о возобновлении ядерных испытаний — и это только внешняя политика. А во внутренней — масштабные рейды и высылка мигрантов, массовые сокращения в госструктурах, отказ от программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и многие другие решения, ставшие поводом для общенациональных протестов. «Медуза» вспоминает самые яркие моменты года Трампа.