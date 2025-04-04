Американские биржи отреагировали на решение Трампа объявить торговую войну самым большим за пять лет обвалом индексов Богатейшие бизнесмены потеряли 208 миллиардов долларов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже 3 апреля 2025 года Michael Nagle / Bloomberg/ Getty Images

Биржевые торги в США закрылись самым большим с 2020 года падением индексов по итогам одного торгового дня. Так рынок отреагировал на решение президента США Дональда Трампа начать торговую войну, введя пошлины на импорт товаров практически из всех стран мира, сообщает Associated Press.

Индекс «широкого рынка» S&P 500 снизился по итогам торгов 3 апреля на 4,5%, промышленный Dow Jones потерял 4%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 6% по сравнению с предыдущей сессией.

Как отмечает Associated Press, предыдущий раз подобное падение индексов по итогам одной торговой сессии фиксировалось в 2020 году во время пандемии COVID-19. Однако во время пандемии максимальный обвал индексов был сильнее: 16 марта 2020 года S&P 500 падал на 12% за один день, а Nasdaq — на 12,3%.

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Падение котировок акций после решения Трампа по тарифам затронуло все сектора экономики. В частности, снизилась стоимость акций авиакомпаний, сетей общественного питания и банков (при ухудшении экономических условий люди меньше летают, реже ходят в рестораны и меньше берут кредиты), производителей одежды и обуви, а также электроники (они широко используют иностранное сырье и компоненты и зачастую размещают производства за пределами страны), а также торговых сетей (у них высокая доля импортных продуктов).

При этом акции автопроизводителей, которые, как предполагается, сильно пострадают от новых тарифов, упали меньше, чем ожидалось. Ценные бумаги General Motors потеряли 4,3%, Ford упал на 6%, а Tesla — на 5,5%. Как отмечает Associated Press, вероятно, это связано с тем, что автоконцерны уже переориентируются на американскую сталь и алюминий, так как тарифы на импорт этих металлов Трамп поднял еще раньше.

Совокупная капитализация компаний, представленных на американских биржах, пишет Financial Times, по итогам торгов 3 апреля сократилась на 2,5 триллиона долларов.

Участники рейтинга 500 богатейших людей мира, который Bloomberg обновляет в режиме реального времени, из-за падения биржевых индексов потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов.

Так, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, оцениваемое по стоимости акций его компании, сократилось, по расчетам Bloomberg, на 17,9 миллиарда долларов (акции Meta потеряли 9% стоимости на торгах). Состояние главы Tesla Илона Маска стало меньше на 11 миллиардов долларов, а Джеффа Безоса — на 15,9 миллиарда долларов (акции Amazon потеряли 9%).

Потери участников рейтинга, отмечает Bloomberg, также стали крупнейшими за один день с тех пор, как закончилась пандемия.

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