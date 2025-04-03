«Трамп назвал это днем освобождения. Я называю это днем инфляции» Как политики и эксперты реагируют на пошлины, которые президент США ввел против всего мира

Дональд Трамп держит в руках подписанный указ о введении пошлин, 2 апреля 2025 года Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Те из них, у кого нет профицита в торговом балансе с Соединенными Штатами (то есть они покупают на американском рынке больше, чем продают) обложены пошлинами в 10% от таможенной стоимости товара. Те страны, у которых есть профицит в торговле с США, получили пошлины больше 10% — вплоть до 50%, как у маленького африканского королевства Лесото. КНДР, Куба, Беларусь и Россия в тарифный список не попали; по словам властей США, эти страны и так с Америкой из-за санкций.

Дональд Трамп назвал 2 апреля «днем освобождения» США от иностранного импорта. Но во всем мире его восприняли как день начала глобальной торговой войны, которая навредит и США, и другим странам. Фондовые рынки по всему миру отреагировали падением, доллар подешевел, политики думают о том, как им отвечать на американские пошлины, а эксперты в основном качают головами. «Медуза» собрала самые интересные реакции на пошлины Дональда Трампа против всего мира.

Политики и бизнесмены в США

министр финансов США

Мой совет всем странам сейчас — не мстить. Расслабьтесь, подумайте, что из этого выйдет. Если вы отомстите, то получите эскалацию.

лидер демократического меньшинства в Палате представителей

Республиканцы в режиме реального времени разрушают американскую экономику и ведут нас к рецессии.

глава Национальной ассоциации производителей США

Многие производители в Соединенных Штатах уже работают с низкой маржой. Высокие издержки новых пошлин угрожают инвестициям, рабочим местам, цепочкам поставок и в конечном итоге способности Америки превзойти другие страны и стать ведущей производственной сверхдержавой.

Политики в других странах

председатель Европейской комиссии

Пошлины нанесут ущерб потребителям по всему миру. Это почувствуется сразу. Миллионы граждан столкнутся с ростом цен на продукты. Лекарства и перевозки станут дороже. Инфляция вырастет. Все предприятия — большие и малые — пострадают с первого дня. <…> Вот почему с самого начала мы были готовы вести переговоры с США. В то же время мы готовы реагировать.

министр экономики Украины

Что означают новые пошлины со стороны США? Сложно, но не критично. Для Украины будет действовать универсальная пошлина в 10%. <…> Если все останется как есть, то пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над улучшением условий для Украины.

Дмитрий Медведев

замглавы Совета безопасности России

Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые. А что мы? Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС. <…> Поэтому не стоит суетиться.

министр иностранных дел Венгрии

Экономика и народ Европы в очередной раз расплачиваются за некомпетентность Брюсселя. Вчерашний шаг США прояснил одно: Еврокомиссия должна была вести переговоры. У них было два с половиной месяца. Они ничего не сделали.

министр экономики Германии

Дональд Трамп сдастся под давлением, он скорректирует свои заявления под давлением, но ему нужно почувствовать давление. И оно должно ощущаться со стороны Германии, со стороны Европы в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом армрестлинге.

министр иностранных дел Дании

[Благодаря глобальной торговле] мир за одно поколение стал богаче, крайняя нищета сократилась, детская смертность снизилась, и мы все живем дольше. Печально видеть, что все это поставлено под угрозу.

председатель комитета по международной торговле Европарламента

Трамп назвал это днем освобождения. Я называю это днем инфляции.

Министерство торговли Китая

Китай решительно выступает против [пошлин США] и примет контрмеры для защиты своих прав и интересов.

премьер-министр Японии

У нас есть серьезные опасения относительно соответствия этих мер соглашению ВТО и торговому соглашению между Японией и США.

премьер-министр Австралии

Для Австралии эти пошлины не являются неожиданными, но они совершенно необоснованны. Это не дружеский поступок.

Аналитики

глава отдела экономических исследований США рейтингового агентства Fitch Ratings

Ставка пошлины США на весь импорт сейчас составляет 22%, по сравнению с 2,5% в 2024 году. Последний раз такая ставка была в начале ХХ века. Это переломный момент для экономики не только США, но и всего мира. Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Большинство прогнозов [роста] можно выбросить.

старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона

Я думала, что это будет плохо, но не до такой степени. Просто поразительно, что кто-то может подумать, что это хорошая идея. Я буду ошеломлена, если мы [США] переживем это без рецессии или полной отмены [пошлин] президентом.

профессор экономики Мичиганского университета

Это отразится на ценах уже завтра. И особенно ударит по рабочим и представителям среднего класса. Все, что удалось сделать президенту Трампу, — это изолировать американцев от остальной мировой экономики.

профессор экономики в Свободном университете Брюсселя

США были в центре глобализации. Теперь США хотят отстраниться.

президент Центра новой американской безопасности

Если вы вводите пошлины в отношении одной страны, то у вас есть другие доступные вам рынки. Если вы вводите пошлины для всех, то вам остается полагаться только на собственный рынок. На протяжении истории страны пытались это сделать, но обычно в итоге получали более низкий экономический рост, более низкую занятость, более высокие цены и более низкое качество.

экономический редактор «Би-би-си»

[Судя по формуле расчета пошлин, Белый дом] просто взимает плату с других стран за то, что у них есть профицит в торговле с США. А даже если профицита нет, он применяет пошлину в 10%. <…> Это позволяет понять две вещи. Во-первых, цель политики — сократить торговый дефицит США до нуля. Во-вторых, совершенно очевидно, что двусторонние переговоры не принесли пользы.

глава валютного отдела исследовательского центра Deutsche Bank

Новые торговые пошлины США представляют собой крайне механическую реакцию на торговый дефицит. Этот шаг рискует снизить доверие к политике администрации Трампа и ослабить доллар. В конце концов, это самый большой сдвиг в торговой политике США за столетие.

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