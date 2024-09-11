«Камала Харрис сегодня превзошла ожидания большинства» Что говорят в США о дебатах кандидатов в президенты

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В США 10 сентября состоялись дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. По мнению большинства зрителей, более убедительной на них была Харрис. Аналогичного мнения, в основном, придерживаются и аналитики — в том числе лояльно настроенные к республиканцам и Трампу. «Медуза» собрала мнения о прошедших дебатах.

Дональд Трамп

кандидат в президенты США

[Я провел] лучшие дебаты в своей жизни. Я думаю, это было действительно хорошо. У нас было , но я ожидал этого.

Джо Байден

президент США

Сегодня вечером Америка увидела лидера, работать с которым три с половиной года было гордостью для меня. [Трамп по качеству выступления] не был даже близок. Вице-президент Харрис доказала, что она лучший выбор, чтобы вести нашу страну вперед. Мы не вернемся назад.

Барак Обама

44-й президент США

Сегодня вечером мы воочию увидели, у кого есть видение [ситуации] и сила, чтобы двигать эту страну вперед, а не разделять нас. Камала Харрис будет президентом всех американцев.

Илон Маск

бизнесмен

Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, Камала Харрис сегодня превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, что нужно добиваться результатов, а не просто говорить красивые слова, я убежден, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше.

Тейлор Свифт

певица

Как и многие из вас, я смотрела сегодняшние дебаты. Если вы еще не сделали этого, сейчас самое время изучить позиции кандидатов по тем вопросам, которые имеют для вас наибольшее значение. Как избиратель, я обязательно смотрю и читаю все что могу об их предложениях и планах для нашей страны <…> Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, по моему мнению, нуждаются в защитнике, который отстаивает их. Я считаю ее талантливым лидером и верю, что мы можем добиться в этой стране гораздо большего, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос.

Джимми Киммел

телеведущий

Марк Руффало

актер и продюсер

Если честно, я с тревогой ждал этих дебатов, но очевидно, что у Камалы не только есть видение будущего — она просто намного уравновешеннее и умнее Трампа. Она сокрушила его.

Марк Шорт

бывший руководитель аппарата Майка Пенса, вице-президента в администрации Дональда Трампа

Трамп не воспользовался возможностью давить на связку Байден — Харрис на темы экономики и границ. Вместо этого он заглотил ее наживку и начал говорить о выборах и иммигрантах, поедающих наших домашних животных. Харрис прошла тест на умение выглядеть по-президентски, а Трамп не стал делать акцент на ее радикально . Последствия этого, вероятно, будут ощущаться и в борьбе за места в Палате представителей.

Дэн Эберхарт

консервативный аналитик

Я видел на сцене только одного главнокомандующего. Трамп выглядел сосредоточенным, сильным и владеющим ситуацией.

Уит Айрис

республиканский поллстер — аналитик, специализирующийся на исследованиях общественного мнения

После того, что было сегодня, я не думаю, что Дональд Трамп будет настаивать на еще одних дебатах.

Карен Финни

стратег Демократической партии

Это одно из самых впечатляющих выступлений на дебатах в современной политике. Вице-президент делает именно то, что нужно: рассказывает о своем видении и политических идеях, показывая контраст между ней и Трампом. Он занимается бессмысленной болтовней и выдумывает ложь быстрее, чем фактчекеры проверяют его высказывания.

Мэтью Клинк

стратег Республиканской партии

Сегодня мы не узнали ничего нового о Камале Харрис. Ведущие не пытались требовать от нее объяснить что-то более подробно или рассказать, почему она изменила мнение по каким-то позициям. Но это не их работа. Это работа Дональда Трампа, а он просто не был сосредоточен, поэтому она взяла над ним верх. Вряд ли это будет иметь большое значение для общего хода вещей. Но, безусловно, если говорить о Камале Харрис, она соответствовала моменту и выглядела и вела себя по-президентски.

Крис Борик

поллстер

Я думаю, что дебаты не приведут к большим изменениям в смысле поддержки со стороны избирателей. Оба кандидата довольно строго придерживались своих планов. Харрис с определенным успехом выманивала Трампа [чтобы говорить на неудобные темы], но мне не кажется, что он далеко отходил от своих позиций, которые [изначально] хотел донести.

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