Дональд Трамп подписывает «Большой прекрасный закон», включающий в себя в том числе новые пошлины. 4 июля 2025 года Samuel Corum / Getty Images

Дональд Трамп — убежденный, но непоследовательный сторонник пошлин. Он то вводит их, то отменяет. Из-за этого среди американских финансистов возникла шуточная теория TACO — «Trump Always Chickens Out», или «Трамп всегда пасует» (то есть отступает под экономическим давлением). Сам президент США обиделся, когда об этом узнал. Тем более, что он уже довел пошлины на импорт до максимума с 1930-х годов, а скоро они могут стать еще выше. Большинство других стран не оказывают ему сопротивления в торговой войне.

В апреле Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт в США для более чем 180 стран. Это сотрясло финансовые рынки — и Трамп отложил основную часть пошлин на три месяца. Он дал понять, что другие страны могут использовать эту отсрочку, чтобы перезаключить торговые соглашения с США на новых условиях — более выгодных для Вашингтона.

Трамп отстаивает необходимость введения пошлин как минимум с 1980-х годов. При этом его политика по этому вопросу (как, впрочем, и по многим другим) и в первый, и во второй срок была непредсказуемой и ситуативной. Достаточно вспомнить, как в январе он ввел, а через несколько часов отменил пошлины для Колумбии, которая отказывалась принять депортационные рейсы из США. Его апрельское решение ввести пошлины в отношении 180 стран, а потом отложить их восприняли как уступку на фоне проблем на рынке американских гособлигаций.

Трехмесячная отсрочка пошлин истекала в начале июля, но Трамп продлил ее до 1 августа и разослал некоторым странам письма с угрозами. Он сообщал, какая ставка пошлины ждет каждую страну, и предостерегал от введения ответных мер, обещая, что Вашингтон их «отзеркалит». При этом в большинстве случаев анонсированные ставки пошлин оказались ниже тех, которыми Трамп грозил этим же странам в апреле.

Июльские угрозы уже не вызвали такой паники на рынках, как апрельские. Финансовые аналитики стали рассуждать о так называемой — «Trump Always Chickens Out», или «Трамп всегда пасует». Она предполагает, что в вопросе пошлин президент США склонен отступать под экономическим давлением. Сам Трамп, узнав о такой теории, явно обиделся. «Это называется переговоры», — объяснил он.

Вопреки насмешкам, пошлины Трампа — это не блеф. Он уже повысил их до уровня 1930-х годов

Статистика показывает, что репутацию человека, блефующего в торговой политике, Трамп получил не совсем заслуженно. Отсрочив в апреле большинство пошлин, он сделал два исключения. Во-первых, сразу ввел в действие базовую 10-процентную пошлину на импорт товаров из 180 стран мира. Во-вторых, сразу, без отсрочек обложил всеми обещанными пошлинами Китай, из-за чего тариф на импорт в США для этой страны подскочил до 145%.

С учетом этих и других мер в апреле-июне 2025 года доходы США от таможенных пошлин достигли 64 миллиарда долларов — на 276% больше, чем за аналогичный период 2024-го. На горизонте года поступления от пошлин в бюджет США могут вырасти на 240 миллиардов долларов. «Этого недостаточно, чтобы отменить подоходный налог для большинства семей, как когда-то обещал Трамп, но достаточно для решения многих других приоритетных задач», — отмечает комментатор The Wall Street Journal Грег Ип.

По данным при Йельском университете на середину июня, после возвращения Трампа в Белый дом средняя ставка пошлин на импорт в США выросла с 2,5% до 15,8%. Это самый высокий показатель с 1936 года. Если все пошлины, которыми Трамп угрожает, действительно вступят в силу с 1 августа, средняя ставка достигнет 20,6% и станет самой высокой с 1910 года.

По сравнению с такими показателями рост пошлин во время первого срока Трампа кажется незначительным — с 1,5% до 2,5%, главным образом за счет торговой войны с Китаем. «То, что произошло во время его первого срока, и близко не соответствует тому, что происходит сейчас», — сказал The New York Times Эрни Тедески, один из руководителей Бюджетной лаборатории.

За три месяца Трамп заключил лишь несколько торговых соглашений. Похоже, он не стремится к сделкам (ведь можно просто ввести пошлины)

Financial Times отмечает «робкую» мировую реакцию на пошлины Трампа. Ответить на торговую войну решились лишь Канада и Китай, которые ввели собственные тарифы на импорт товаров из США. Однако эти ответные меры не оказали большого влияния на американскую экономику. Кроме того, с Китаем Белый дом довольно быстро договорился о сделке; с Канадой торг еще идет, но и она старается больше не раздражать Вашингтон.

После апрельской отсрочки пошлин Белый дом обещал заключить «90 сделок за 90 дней», но на деле количество новых торговых соглашений можно пересчитать по пальцам одной руки. Советники президента ссылаются на то, что предложения торговых партнеров «должны быть лучше». Аналитики полагают, что Трамп, который называет себя мастером сделок, в вопросе пошлин за сделками совсем не гонится. Соглашение предполагает уступки и обязательства, а Трамп считает, что может их избежать. «Он возглавляет крупнейшую экономику мира с самой мощной армией. Все остальные нуждаются в США больше, чем США в них, и Трамп исходит из того, что он может диктовать условия, а другим остается лишь смириться», — пишет Грег Ип в WSJ.

Положение США как крупнейшего в мире потребительского рынка и угрозы Трампа «отзеркалить» возможные ответные пошлины означают, что решение большинства стран не эскалировать торговую войну продиктовано не робостью, а экономическим здравым смыслом. «Современный мир представляет собой систему „ступица и спицы“ с США в центре. Это делает ответные меры экономически нежелательными, даже если они могут быть политически выгодными», — говорит Financial Times Марта Бенгоа, профессор международной экономики из Нью-Йорка.

Пошлины уже начали влиять на рост цен в США. Но пока так слабо, что Белый дом позиционирует это как свой успех

По прогнозам специалистов, торговые барьеры Трампа замедлят рост экономики США и ускорят рост цен. Но пока — с учетом того, что большая часть пошлин не вступила в силу — последствия малозаметны. Экономисты считают риск рецессии более низким, чем три месяца назад, а инфляция остается в рамках прогнозов: в июне она составила 0,3% в месячном выражении (2,7% в годовом). «Паникеры продолжают ошибаться, считая, что пошлины повышают цены», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Однако эксперты считают, что пошлины уже начали отражаться в инфляции. Об этом говорит динамика цен в тех категориях товаров, которые в США наиболее сильно зависят от импорта. Например, игрушки и компьютеры в июне подорожали на 1,4% по сравнению с маем, бытовая техника — на 1,9%, кофе — на 2,2%, видеооборудование — на 4,5%, постельное белье — на 5,5%.

Рост цен, связанный с пошлинами, замедляется рядом факторов: поэтапное введение пошлин, заранее сделанные запасы товаров, готовность импортеров и их контрагентов взять часть издержек на себя, запаздывание экономической статистики и так далее. Тем не менее, инфляция в США в июне стала самой высокой с января, и в этом росте очевидно влияние пошлин, говорят эксперты. «Это похоже на первый — начальный этап того, что все больше и больше товаров будут показывать рост цен», — заявила CNN Хизер Лонг, главный экономист .

Полноценный эффект от введения пошлин может проявиться лишь через несколько месяцев. По оценке Бюджетной лаборатории при Йельском университете, из-за всех пошлин, уже объявленных Трампом, уровень цен в США вырастет на 2,1%, что равноценно потере дохода в 2800 долларов на одну семью до конца года. «Трамп может выйти победителем из своей торговой войны; осталось только выяснить, удастся ли то же самое Соединенным Штатам», — резюмирует в своей статье для WSJ Грег Ип.

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