Трамп повысил до 50% пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США

Президент США Дональд Трамп 3 июня подписал указ об увеличении пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, сообщил Белый дом. Решение вступило в силу в полночь 4 июня по Вашингтону (7:00 мск).

Пошлины повышены для всех стран, кроме Великобритании, которая в мае заключила торговое соглашение с США. Для Великобритании пошлины на сталь и алюминий оставили на уровне 25%.

Белый дом назвал повышение пошлин мерой по борьбе с «торговыми практиками, подрывающими национальную безопасность». Решение Трампа, говорится в заявлении его администрации, призвано «укрепить сталелитейную и алюминиевую промышленность США».

Как отмечает The New York Times, повышением пошлин на сталь и алюминий недовольны близкие союзники США, в том числе Канада и страны Европы. Также это тревожит производителей автомобилей и самолетов, строительные и нефтедобывающие компании.

Пошлины в размере 25% на всю сталь и алюминий, импортируемые в США, действовали с марта.

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