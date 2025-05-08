США и Великобритания объявили о торговой сделке. Это первое соглашение после того, как Трамп объявил о повышении пошлин для всего мира

США и Великобритания заключили торговую сделку. Об этом президент Дональд Трамп и премьер Кит Стармер сообщили в ходе телефонного разговора, который они вели по громкой связи и который транслировали в СМИ.

И Трамп, и Стармер назвали сделку «невероятной». По словам президента США, детали соглашения окончательно будут прописаны в ближайшие недели.

По информации NYT, в рамках сделки Великобритания, в частности, может снизить цены на американские автомобили и сельскохозяйственные товары, а также отменить налоги для американских технологических компаний.

Договоренности между США и Великобританией стали первыми после того, как в апреле Трамп объявил о повышении пошлин на товары практически из всех стран мира. После многочисленных предложений о переговорах Трамп отсрочил для некоторых стран введение повышенных тарифов на 90 дней.

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