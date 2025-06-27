Трамп объявил, что США подписали торговое соглашение с Китаем. Пекин должен будет поставить редкоземельные металлы

Дональд Трамп заявил, что США и Китай подписали торговое соглашение.

«Мы только вчера подписали соглашение с Китаем», — сказал Трамп, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном «большому и красивому» закону о продлении налоговых льгот и бюджете. Никаких подробностей о заключенной торговой сделке президент США не сообщил.

Министр торговли США Говард Лютник пояснил, что США и Китай завершили оформление торгового соглашения, достигнутого в мае в Женеве. По его словам, сделка была подписана два дня назад и закрепляет условия, согласованные в ходе торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. В их числе — обязательство Китая поставить США редкоземельные металлы. «Они поставят нам редкоземельные элементы. И как только это произойдет, мы снимем наши ответные меры», — сказал Лютник в интервью Bloomberg News.

Он добавил, что Белый дом в ближайшее время планирует заключить торговые соглашения с группой из десяти крупнейших торговых партнеров.

Представитель Белого дома сообщил, что США и Китай согласовали условия реализации Женевского соглашения. В посольстве Китая в Вашингтоне отказались от комментариев, МИД Китая также не ответил на запрос.

В ходе торговой войны с большинством стран мира, начатой Трампом в апреле, взаимные пошлины с Китаем достигали 145% со стороны Вашингтона и 125 % со стороны Пекина. В середине июня Трамп заявил, что США и Китай договорились заключить торговое соглашение. Он добавил, что Пекин будет поставлять в США магниты и редкоземельные минералы, а Вашингтон разрешит китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.

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