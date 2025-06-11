Трамп объявил, что США и Китай договорились о торговой сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай договорились заключить торговое соглашение.

«Наша сделка с Китаем завершена, ожидается только окончательное одобрение председателем [Китая] Си [Цзиньпином] и мной», — написал Трамп в соцсети Truth Social 11 июня.

По его словам, Пекин будет поставлять в США магниты и редкоземельные минералы, а Вашингтон разрешит китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.

Трамп добавил, что США установят пошлины на импорт товаров из Китая на уровне 55 %, а Китай оставит в силе 10-процентные пошлины на импорт из США.

Представитель Белого дома заявил, что новая ставка пошлин для Китая включает базовую «взаимную» пошлину 10%, пошлину 20%, введенную из-за обвинений в торговле фентанилом, и пошлины 25%, которая включает ранее существовавшие пошлины, пишет Reuters.

США и Китай 9-10 июня провели интенсивные переговоры в Лондоне. По их итогам представители двух стран заявили, что согласовали рамки торгового соглашения, которое предусматривает, что стороны заключат перемирие в торговой войне, а Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

На пике торговой войны между США и Китаем размер пошлин, введенных странами, достигал 145% и 125 % соответственно, отмечает The Bell.

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