Трамп объявил о пошлинах размером 25% на импорт автомобилей в США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины в 25% на все импортируемые в страну автомобили, сообщается на сайте Белого дома.

Пошлины будут применяться ко всем легковым автомобилям (седаны, внедорожники, кроссоверы, минивэны, грузовые фургоны) и легким грузовикам, а также к основным автомобильным деталям (двигатели, трансмиссии, детали трансмиссии и электрические компоненты). Трамп заявил, что пошлины вступят в силу 2 апреля, а взимать их США начнут на следующий день.

В бюллетене на сайте Белого дома говорится, что Трамп принимает меры для защиты автомобильной промышленности Америки, которая «была подорвана чрезмерным импортом, угрожающим внутренней промышленной базе и цепочкам поставок». «Я думаю, наша автомобильная промышленность будет процветать как никогда раньше», — сказал сам Трамп.

Белый дом также приводит некоторые цифры, согласно которым в 2024 году американцы купили около 16 миллионов автомобилей, половина которых были импортными. В остальных восьми миллионов автомобилей, собранных в США, средняя доля американских компонентов оценивается менее чем в 50%.

После объявления Трампа акции американской компании General Motors, а также компании Ford и материнской компании Chrysler Stellantis упали на 8% и примерно на 4,5% каждая. Reuters отмечает, что если пошлины будут введены, они могут добавить тысячи долларов к средней стоимости автомобиля в США и затруднить производство автомобилей по всей Северной Америке из-за сложных производственных цепочек автопроизводителей Канады, Мексики и США.

В начале февраля Трамп объявил о введении пошлин размером 25% на импорт в США товаров из Канады и Мексики и размером 10% на импорт из Китая, объяснив это необходимостью заставить эти страны «выполнить свои обещания» и остановить нелегальную иммиграцию и наркотрафик. Канаде Трамп грозил также дополнительными пошлинами до 50% на импорт в США стали и алюминия, однако затем канадским и американским чиновникам удалось договориться о взаимных уступках.

В конце февраля президент США пообещал 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза, а в середине марта пригрозил ввести 200-процентные пошлины на импорт любых алкогольных напитков из ЕС. В Евросоюзе в ответ рассматривают возможность использования своего «самого мощного» инструмента против США, который представляет собой набор различных мер и ограничений.

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