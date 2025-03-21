Bloomberg: Франция допустила применение «самого мощного» инструмента ЕС против пошлин в ответ на торговое принуждение со стороны США

Франция хочет, чтобы Евросоюз впервые рассмотрел возможность использования своего «самого мощного» инструмента против США, если Дональд Трамп введет пошлины в отношении ЕС, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, Франция присоединилась к небольшой группе стран, которые считают, что «антипринудительный инструмент», предназначенный для ответа при использовании торговых и экономических мер, должен рассматриваться даже если это «не предпочтительный курс».

Этот инструмент по «борьбе с принуждением», как пишет Bloomberg, подчиняется ряду условий, но в конечном итоге позволит ЕС развернуть широкий спектр ответных мер. Он включает ограничения на торговлю и услуги, а также на определенные права интеллектуальной собственности, прямые иностранные инвестиции и доступ к государственным закупкам. Разработан он был в первую очередь для сдерживания и, при необходимости, реагирования на принудительные действия со стороны третьих стран, отмечает Bloomberg.

По словам одного из источников Bloomberg, Еврокомиссия пока не рассматривает «антипринудительный инструмент». Другой собеседник агентства говорит, что обсуждения были приблизительными, поскольку ЕС сначала нужно увидеть, какие пошлины США введут 2 апреля.

В начале февраля Трамп объявил о введении пошлин размером 25% на импорт в США товаров из Канады и Мексики и размером 10% на импорт из Китая, объяснив это необходимостью заставить эти страны «выполнить свои обещания» и остановить нелегальную иммиграцию и наркотрафик.

В конце февраля Трамп пообещал 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза, а в середине марта дополнительно пригрозил ввести 200-процентные пошлины на импорт любых алкогольных напитков из ЕС. По мнению Трампа, пошлины должны компенсировать нетарифные барьеры, которые он считает несправедливыми — например, внутренние правила и то, как страны собирают налоги, включая налог на добавленную стоимость ЕС.

В конце марта Reuters сообщал, что власти Евросоюза отложили до середины апреля принятие контрмер в отношении американского импорта в ответ на 25-процентные пошлины, введенные США на импорт стали и алюминия из ЕС.

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