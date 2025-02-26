«Евросоюз создали, чтобы подставить США». Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза. Об этом он сказал, выступая на первом заседании кабинета министров США, сообщило агентство AFP 26 февраля.

«Я люблю страны Европы. Я вообще-то люблю все страны за многое, но Европейский союз создали для того, чтобы Соединенные Штаты… И они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент», — заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из Канады и Мексики вступят в силу 2 апреля — это крайний срок, установленный администрацией президента США для объявления об ответных пошлинах для всех других стран.

США в 2023 году импортировали из стран Евросоюза оливковое масло на 1,5 миллиарда долларов, вино на 4,7 миллиарда и сыр на 1,2 миллиарда, сообщала газета The Telegraph. В тот же период США экспортировали в страны ЕС виски на 571 миллион долларов и мотоциклы на 106 миллионов.

Канада и Мексика ранее договорились с Дональдом Трампом об отсрочке на введение пошлин на импорт своих товаров в США. Первоначально предполагалось, что срок отсрочки истечет 4 марта.

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